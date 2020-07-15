Normale dönen işverene ‘prim desteği’

AK Partili vekiller tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifinde istihdamla ilgili düzenlemeler yer aldı. Bunların başında da, prim desteği geliyor. Buna göre 1 Temmuz’dan önce kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerine, kısa çalışmanın sona ermesi ve normal çalışmaya dönülmesi durumunda, 3 ay süreyle asgari ücret üzerinden prim desteği verilecek. Hem 456 lira düzeyindeki işveren SGK primi, hem de 412 liralık SGK işçi payı destek kapsamında olacak. Destek tutarı, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ücretsiz izin uygulamasını bitiren işyerleri de bu teşvikten yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.

SEKTÖREL OLABİLECEK

Ayrıca, kısa çalışmada kolaylaştırıcı hükümler sektörel olarak uzatılabilecek. Bunun için Cumhurbaşkanı’na yetki verilecek. Böylece, halen normale dönmeye çalışan hizmetler sektörü için kısa çalışmada kolaylaştırıcı hükümlerin uzatılması, ancak iş akışı düzelen sektörler için uygulamanın bitirilmesi amaçlanıyor. İşten çıkarma yasağı konusunda ise yeni bir düzenleme yapılıyor. Artık işletmeler, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması, belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin sona ermesi, yapılan işin sona ermesi gibi durumlarda işten çıkarma yasağının dışında olacak. İşten çıkarma yasağı konusunda ise Cumhurbaşkanı en fazla 3’er aylık sürelerle, 30 Haziran 2021’e kadar süre uzatımı yapabilecek.

3.5 YIL ERTELEME

50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü ise, 3.5 yıl süreyle ertelenecek ve 2024 yılı başında başlayacak. Söz konusu maddenin yürürlük tarihi de 1 Temmuz olacak.

SOMA İÇİN KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeyle de, Soma’da 13 Mayıs 2014’teki kaza sonrası Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında işten çıkarılanların tazminatı için kamuya yetki veriliyor. Buralarda kıdem tazminatı hakkını kazanarak işten çıkarılan ve halen haklarını alamaynların tazminatı Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödenecek.