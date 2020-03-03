Nohut ihracatı, ithalatı geçti

Leblebiden humusa birçok yerde kullanılan önemli besin kaynağı nohutta ihracat, geçen yıl 76,2 milyon dolarla ithalatın yaklaşık 6 katı olarak gerçekleşti.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, nohutta artan üretim sayesinde net ihracatçı konumuna geldi.



Nohutta son 5 yılda yaklaşık 265 milyon 835 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yıl nohut ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25,8 azalarak 102 milyon 693 bin dolardan 76 milyon 188 bin dolara geriledi. 96 ülkeye yaklaşık 127 bin ton nohut ihraç edilirken en çok ihracat 13 milyon 305 bin dolarla Pakistan'a yapıldı, bu ülkeyi İran ve Cezayir takip etti.



Bu üründe son 5 yılda yaklaşık 347 milyon 348 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. 2019'da ithalat bir önceki yıla göre yüzde 89,2 düşerek 118 milyon 613 bin dolardan 12 milyon 706 bin dolara indi. Meksika'dan 8 milyon 54 bin dolarlık nohut ithalatı yapılırken bu ülkeyi 2 milyon 555 bin dolarla Hindistan izledi.

Nohutta 5 yılda toplam 613 milyon 183 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.



İHRACAT EN SON 2011'DE ÖNDEYDİ



Nohut ihracatı, 8 yıl sonra ithalatı geçti. Nohut ihracatı, geçen yıl 76,2 milyon dolarla ithalatın yaklaşık 6 katı olarak gerçekleşti. 2011 yılında nohut ihracatı 36 milyon 507 bin dolar, ithalatı da 9 milyon 641 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.



Son 5 yılda yaklaşık 2 milyon 645 bin ton kuru nohut üretildi. Geçen sene 630 bin ton nohudun, 70 bin 813 tonu Kırşehir'de üretildi. En fazla üretimin gerçekleştiği bu kenti, 68 bin 614 tonla Yozgat ve 67 bin 948 tonla Ankara izledi.



NOHUT EKİM ALANLARI ARTIYOR



Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine, baklagillerin; istihdama katkısı, ihracat potansiyeli ve besin değeri açısından üretim ve tüketimde önemli bir ürün grubu olduğunu söyledi.



Güldal, bakliyatta 15 yılda ekim alanlarında görülen daralmanın önüne geçmek ve üretim düşüşünü engellemek için Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekleri artırdığına işaret ederek, "2017 yılına kadar ton başına 300 lira olan pirim destekleri, 2018 yılından itibaren ton başına 500 lira olarak verildi. 25 yıl aradan sonra TMO'nun görev alanına bakliyat ürünleri dahil edilerek alım garantisi verildi. Tüm politikalar sayesinde son iki yılda nohut ekim alanlarımız yüzde 32 artmış, üretimimiz ise 2019 yılında 2017 yılına göre yüzde 34 artışla 630 bin tona yükselmiştir. Nohutta artan üretim sayesinde Türkiye'nin net ihracatçı konumuna geldi." değerlendirmesinde bulundu.



TMO stoklarında yer alan nohutların, toptan satışların yanı sıra 150 TMO satış noktasında ve e-PTT AVM aracılığıyla uygun fiyatlarla perakende olarak satışa sunulduğunun altını çizen Güldal, paketli nohutların kilogram satış fiyatının 4-6,5 lira arasında değiştiğini aktardı.



Güldal, TMO'nun stoklarının ülke genelinde talebi karşılamaya yeteceğini belirterek, ofisin üretici ve tüketici lehine önlemleri almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.