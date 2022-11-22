Noel Baba Rallisi yaşanır mı? Uzman isimlerden senaryolar

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Piyasalar, oldukça hareketli geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. 2022 yılına Covid-19 pandemisinin gölgesinde girilirken, piyasa aktörleri arasında ‘Pandemide sona mı yaklaşılıyor?’ öngörüsü konuşulmaya başlanmıştı. 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekât başlatmasıyla, gündem bir anda değişti. Bu harekatla beraber yükselen jeopolitik riskle, ‘Rusya dünyaya pandemiyi unutturdu’ demek çok da yanlış olmayacaktır.

Diğer taraftan yıl genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) sahneden hiç inmedi. Bir yandan yükselen enflasyon diğer yandan resesyon riskiyle boğuşan Fed’in, para politikasına yönelik yol haritasıyla ilgili verdiği ip uçları piyasaların en önemli gündem maddesi oldu. Fed, enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için, mart ayında agresif faiz artırımlarına başlarken; ekonomistlerin genel beklentisi aralık toplantısıyla birlikte Fed’in faiz artırımlarında frene basabileceği yönünde… Ayrıca diğer majör merkez bankalarının (Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) faiz adımları ve açıklamaları da diğer etkenler arasında yer aldı.

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NOEL BABA RALLİSİ NEDİR?

Yıl sonuna yaklaştığımız bu günlerde ise, yatırımcılar arasında hemen hemen her yıl sonu yaşanan ‘Noel Baba Rallisi’ konuşuluyor. Peki, Noel Baba Rallisi nedir?

Santa Rally ya da Christmas Rally olarak da bilinen ‘Noel Baba Rallisi’ aralık ayının son beş günü ile ocak ayının ilk iki günü piyasalarda ralli yani sert yükselişler ve rekorlar olacağı beklentisidir. Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan Noel Baba Rallisi’nin birçok sebebi bulunuyor.

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Noel Baba Rallisi'nin sebepleri olarak; yeni yılın ilk haftasında piyasaların yükseleceği beklentisi, yeni fonların piyasaya girmeyesi, tatil ikramiyeleri ve hatta yeni yıl ruhuyla yaşanan iyimserlik sayılabilir.

Noel Baba Rallisi’nin bu sene de yaşanacağını düşünen stratejistlerin yanında, beklenen rallinin öne çekildiğini değerlendirenler de var. Bazı uzmanlar ise, Ayı Piyasası Rallisi’nin yaşandığını yorumluyor. Diğer taraftan, Fed’in aralık toplantısıyla beraber faiz artırım hızını yavaşlatmasının risk iştahını artırması ve ralliyi desteklemesi bekleniyor.

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Ayı piyasası rallisi, uzun süren bir ayı piyasası düşüşünün yarısına gelindiğinde hisse senetleri fiyatlarında yaşanan sert yükselişlerle, kısa vadeli bir toparlanma anlamına gelir.

‘NOEL BABA RALLİSİ’ YERİNE ‘AYI PİYASASI RALLİSİ’ DEVAM EDEBİLİR

Gökhan Uskuay - Allbatross Portföy Fon Yöneticisi





NOEL BABA RALLİSİ, iyi geçen bir yılın taçlandırılması ve gelecek yılda iyi beklentilerin yıl sonunda satın alınmasıdır. Dünyaya baktığımızda, dünya borsaları ortalama piyasa değerinin beşte birini sildi. Sıkı para politikaları, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon nedeniyle artan faizler, dünya borsalarında oldukça kötü bir yıl yaşattı. Global enflasyonun tepe yaptığına yönelik beklentiler ve sıkı para politikalarının hız keseceğine yönelik beklentiler; yurt dışı borsalarına ‘Noel Baba Rallisi’ yerine ‘Ayı Piyasası Rallisi’ yaşatmaya devam edebilir. 14 Aralık Fed toplantısına kadar yurtdışında bir ayı piyasası rallisi gücünü koruyabilir.

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Borsa İstanbul yıl boyunca negatif reel faiz rallisi yaşadı. KKM (Kur Korumalı Mevduat) yılın büyük bir kısmında enflasyona karşı koruma sağladı; ama son 2 ayda enflasyon altında kalınca yıl boyunca borsaya olan ilgi hızla arttı. Fed’in 14 Aralık’ta faiz artırım hızını azaltması, DTH (Döviz Tevdiat Hesabı) ve KKM’den borsaya geçişleri artırabilir.

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Yurt dışı ve yurt içi dinamiklere baktığımızda aralık ayında piyasalar için bir ralli havasını sunmasını bekleyebiliriz.

DOLAR SAT HİSSE AL RALLİSİ Mİ?

Tuğberk Çitilci - InvestAZ Araştırma Direktörü





ABD enflasyon verisi sonrasında piyasalarda bahar havası eserken, bu rallinin dipten dönüş rallisi mi yoksa açık pozisyon sıkıştırma rallisi mi olduğu konusunda belirsizlik devam ediyor. Fed’in sıkı para politikasında 2023 yılı tepe faiz için yüzde 5 – yüzde 7 arasında tartışmalar devam ederken, genel eğilim yüzde 5 – yüzde 5.50 seviyelerinden tepe faizin görüleceği şeklindedir. 14 Aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı baz senaryo olurken, 13 Aralık Salı günü gelecek ABD Kasım ayı enflasyonu Fed öncesi piyasaların ralli yapmasını tetikleyebilir.

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Enflasyon tarafında manşet enflasyonun bir önceki veri olan yüzde 7.7 seviyesi altında, yüzde 7.5 ve aşağısı; çekirdek enflasyonda bir önceki veri olan yüzde 6.3 altında gerçekleşmesi durumunda, 2023 yılı beklentileri satın alınarak çok sert bir ralliyle karşı karşıya kalınabilir. Önce enflasyon sonrasında Fed faiz kararı, SP500 endeksinde 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olup olmayacağını netleştirebilir.

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Mevcut durumda ise, SP500 endeksinde 200 günlük ortalama yukarı yönlü kırılmadan ralliden bahsetmek çok anlamlı olmayacaktır. Fakat genel olarak SP500 endeksi için en kötüsünün şimdilik geride kaldığı algısı etkin olduğundan, piyasa negatif reel faize karşı getiri arayışından vazgeçmesi mümkün olmayacağından hisse senetleri ve endeksler tema olarak öne çıkmaya devam edecektir.

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Yurt içi tarafta benzer şekilde, DolarTL paritesinin oynaklığının ultra düşük seviyede kalması ve ultra düşük reel faiz nedeniyle Borsa İstanbul getiri arayışında en önemli adres olmaya devam edecektir. Borsa İstanbul 100 endeksi için 4500 puan seviyesi üzerinde kalıcılıkla 5000 puan seviyesine doğru bir hareket potansiyeli devreye girebilir. Bu noktada banka vs. sanayi ayrımında bankaların performans olarak bir miktar daha öne çıkması beklenebilir.