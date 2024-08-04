Nitelikli turisti çekmenin yolları

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TURİZMDE bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolarlık gelir hedefleniyor. 2024’ün ilk yarı verilerine göre Türkiye’ye 26 milyon 137 bin turist geldi. Veriler, yıl sonu hedefleriyle paralel ilerliyor. Ancak turizmciler Euro 2024 ve Paris Olimpiyatları’nın etkisiyle Avrupalı turist trafiğinde yavaşlama olduğunu belirtiyorlar. Verilen bilgilere göre otellerin sezon ortası indirimi de istenilen sonucu vermedi. Uzun yıllardır altı çizilen ‘yüksek gelir grubundaki turisti çekme hedefi’ bu dönemde daha fazla dile getiriliyor. Peki, Türkiye’nin bunun için hangi stratejileri uygulaması ve neleri ön plana çıkarması gerekiyor?

TÜKETİCİ DOSTU FİYAT GEREKİYOR

Soruyu TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı Hamit Kuk’a yönelttik. TÜRSAB’ın da bu konuda çalışmaları olduğunun altını çizen Kuk, uzun vadede Avrupalı turisti çekebilmek için tüketici dostu fiyatlarla pazara çıkılması gerektiğini belirtti. Kuk, “Erken rezervasyon dönemini iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

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GELİRİ 5 BİN EURO ÜZERİ OLAN TURİST GELMELİ

“Birinci sınıf, geliri yüksek olan müşteri İspanya, İtalya ve Yunanistan’a gidiyor” diyen Kuk, “Bize daha çok orta segment ve gelir düzeyi düşük olan müşteri geliyor. Almanya’dan aylık geliri 2 bin ila 5 bin Euro arasındaki insanlar geliyor. 5 bin Euro’nun üzerinde geliri olanlar Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya gidiyor. Ayrıca Mısır’a giden de var. Biz bu sene pahalı olduğumuz için Mısır fiyat avantajından dolayı çok revaçta. Aylık geliri 5 bin Euro üzerinde olan turistlerin gelmesi lazım. Ayrıca Balkanlar, Rusya, Kuzey ülkeleri; Norveç, İsveç ve Arap ülkelerinden de turist çekmemiz gerek. Türkiye’nin çok ciddi yapısal değişikler yapması gerekiyor” diye konuştu.

Avrupalı turistin en çok Antalya bölgesine geldiğini kaydeden Kuk, “Antalya’da otel ve ürün çeşitliliği diğer bölgelere göre daha fazla. Tatil yapma seçenekleri çok geniş. Her bütçeye uygun tesis var. Tur operatörleri ve uçak şirketleri için de avantajlı konumda. Çünkü sezon Antalya’da daha uzun ve iklim koşulları diğer bölgelere oranla daha iyi. Tur operatörleri ve uçak şirketleri Antalya’ya uçak seferleri planlamayı uygun görüyor” ifadelerini kullandı.

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GECELİK ORTALAMA HARCAMA 101 DOLAR

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO), 2023 yılı turizm verilerine göre 1.3 milyar insan başka bir ülkeye seyahat ediyor. 100 milyon turistle Fransa dünyada en çok turist ağırlayan ülke. Türkiye ise İspanya, ABD ve İtalya’nın ardından dünya beşincisi. 2023’te İspanya, 85 milyondan fazla turist ağırladı. ABD 2023’te 66.5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşırken, İtalya’ya 60 milyon ziyaretçi gitti. Türkiye’ye ise geçen yıl 56.7 milyon turist geldi. TÜİK’in yayınladığı son verilere göre, bu yılın nisan-haziran döneminde Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama ise 924 dolar oldu. Turizm geliri de 14 milyar 875 milyon 518 bin dolara ulaştı.

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ZENGİN AVRUPALI İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI

Tüketici dostu fiyatlarla pazara çıkılmalı. Şu anki baskılanan kur turizm sektörünü olumsuz etkiliyor. Turizmci ekonomik koşullardan dolayı paket tur fiyatını belirleyemiyor.

Erken rezervasyon döneminin 1 Kasım-30 Nisan arasında olması gerekiyor. Eken rezervasyon dönemine uygun şartlarda indirimler verilerek bu dönemde müşteriyi çekmek lazım. Çünkü iyi müşteri erken rezervasyon döneminde tercih yapıyor.

Yurtdışı reklamlarına ağırlık verilmeli, Avrupa özelinde reklam çalışmaları yapılmalı.

Otel çeşitliliği önemli, her bütçeye uygun tesis ve alternatif daha fazla turist çeker.

Sezonun 12 aya yayılması ve turizmin çeşitlendirilmesi gerekiyor.

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Gelen turistlerin alışveriş imkânlarının yeterli ve çeşitli olması gerekiyor.

Türkiye’de esnaf sorunu var. Turistin güvenini kazanmak gerekiyor. Turistik bölgelerdeki kira fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla ürün daha pahalıya satılıyor ve müşteri de o ürünü almıyor. Bu sebeple turizm sektörüne yönelik mağaza ve dükkânların kiraları kontrol altına alınmalı.

Turizme yönelik iş yapan insanların eğitim alması gerekiyor. Çalışanların sertifikalandırılması ve maaş skalasının düzeltilmesi gerek.

Türkiye’deki taksi sorunu diğer ülkelerle rekabet etmeyi zorlaştırıyor. Taksilere çeki düzen verilmesi ve şoförlerin eğitim alması önemli.