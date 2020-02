Nitelikli iş gücü Türkiye'ye dönüyor

HAVELSAN, yurt dışına giden ya da yurt dışında çalışmalar yürüten nitelikli insan kaynağının Türkiye kazandırılması için çabaları kapsamında alanında küresel düzeyde lider olan şirketlerden bazı çalışanları bünyesine kattı.



Firmanın İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Ortaklığı Takım Lideri Burcu Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tersine beyin göçüne yönelik çalışmalara yurt dışına giden şirket personeline yönelik anket çalışmasıyla başladıklarını, sonuçları analiz ederek atacakları adımları belirlediklerini söyledi.



Hedef kitlelerini gerek yurt dışına gidenler gerekse yurt dışında eğitim alan, çalışan, yaşayan ancak yurda dönmek isteyenlerin oluşturduğunu anlatan Yıldız, geçen yıl yurt dışındaki kariyer fuarlarında özellikle ikinci gruptakilere odaklandıklarını dile getirdi.



HAVELSAN ve savunma sanayisinden yurt dışına gidişleri tümüyle olumsuz olarak görmediklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:



"Sınırların kalktığı küresel bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizin ABD, İngiltere, Hollanda'daki teknolojilerle birebir olabilmesi için aslında neler yapıldığını birilerinin görmesi deneyimlemesi, sonra da bizim sistemlerimize entegre ediyor olması lazım. Sürekli kendini geliştiren, değiştiren, iyileştiren bir insan kaynakları sistemi kurguluyoruz. Dolayısıyla yurt dışından dönenler sonra bir şok yaşamıyorlar. 'Biz orada bunu yapıyorduk, burada yok' gibi bir durum olmaması için elimizden geleni yapıyoruz, sistemlerimizi sürekli modernize ediyoruz. Giden arkadaşlarımızla iletişimimizi koparmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız tekrar dönmek istediklerinde değerlendirme süreci çok daha uzundu, o süreçleri kısalttık, zevkle kollarımızı açıp onları bekliyoruz."



Yıldız, HAVELSAN çalışanlarına, yurt dışındaki bir tanıdıklarının şirkete kazandırılması konusunda katkıda bulunmaları halinde küçük bir hediye verdiklerini de söyledi.



Türkiye'ye dönenlerden yurt dışındaki deneyimlerini dinlediklerini anlatan Yıldız, "Neler var, neler gördünüz, neden gittiniz, neden döndünüz? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Birçok arkadaşımız için izin konuları çok çok önemli. Y kuşağının bir ihtiyacı var. Onlar bunun farkında ve karşılıyorlar, biz neden yapmayalım. Dolayısıyla yurt dışına gidecekler, gitmeye devam edecekler ama temennimiz dönüp ülkemize katma değer sağlamaları." dedi.

Geçen yıl yürüttükleri çabaların sonuçlarına ilişkin de bilgiler veren Yıldız, "2019 yılında 15 kişiyi aramıza kattık. Gurur duyduğumuz bir tablo var ki buradaki arkadaşlarımızın hayallerini süsleyen firmalardan geldiler. Google, Microsoft, Mastercard, ASML'den gelen arkadaşlarımız var. Hollanda, ABD, İngiltere, Almanya gibi farklı farklı ülkelerden gelerek bize renk kattılar." diye konuştu.



Yıldız, çalışmalarının yurt dışına gidenlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, çalışanların şirkete bağlılığı artırmak için çeşitli adımlar attıklarını ifade etti.

Bu yıl İngiltere ve Almanya'ya yeniden gideceklerini, Hollanda, ABD ve Pakistan'da görüşmeler yapacaklarını kaydeden Yıldız, "Geçen yıl bir harita çıkardık. Bu sene hepsine çok daha fazla kaynak ayırarak, planlı ve çok daha ne istediğimiz bilerek gidiyoruz. Dönmek isteyen arkadaşlarımızla buluşup inşallah en kısa sürede hepsini şirketimize kazandıracağız." ifadesini kullandı.



ARAŞTIRMASI İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ



New York'ta yaklaşık 3 yıl Mastercard'da ürün geliştirme alanında müdür olarak çalışan Ilgın Şafak, bilgi birikimi ve iş tecrübesini savunma sanayisi ile ödeme alanında değerlendirmek için Türkiye'ye döndü.



HAVELSAN bünyesinde çözüm mühendisi olarak göreve başlayan Şafak, geri dönüşteki en büyük motivasyonunun insan kaynakları tarafından önerilen TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Ar-Ge projesi yapmak olduğunu söyledi. Şafak, TÜBİTAK ve HAVELSAN'ın sunduğu bu fırsatı değerlendirerek Türkiye dönüş kararı aldığını ifade etti.



Yurt dışına gitmenin güzel bir tecrübe olduğunu, kişisel gelişimi ve kariyeri açısından oldukça fayda sağladığını vurgulayan Şafak, "Tabii herşey güllük gülistanlık değil. Bunun yanında yurdumuzda çalışmak, yaşamak, aileyle, arkadaşlarla bir arada olmak mutluluğun en büyüğü." diye konuştu.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın "tersine beyin göçü" açısından oldukça anlamlı olduğunu, Türklerle de sınırlı tutulmadığını ifade eden Şafak, bu kapsamdaki desteklerin artırılabileceğini dile getirdi.



Yurt dışı deneyiminde elde ettiği çalışma disiplini, ürün geliştirme alanındaki bilgi birikiminin HAVELSAN'daki işine ve projesine katkı sağlayacağının altını çizen Şafak, "Dağıtık IoT ağlarında cihaz keşfiyle ilgili çalışma yapıyorum. Yapay zeka kullanılarak bir cihazın IoT ağına katılıp katılmayacağı kararı otonom hale getirilecek. Siber güvenlik alanında önemli bir katkı olacağına inanıyorum. Hem savunma savunma sanayisi hem de ödeme sektöründe kullanılabilecek çıktıları olacak." dedi.



"DÖNMEK İÇİN GİTTİM"



HAVELSAN Elektronik Donanım Mühendisi İlker Yağlıdere de savunma sanayisinde yaklaşık 10 yıl çalıştığını, doktorasını tamamladıktan sonra 2018'de, gelişmiş ülkelerde yüksek teknoloji alanındaki proje ve ürünlerin nasıl yapıldığını, bakış açılarının nasıl olduğunu gözlemlemek için Hollanda merkezli ASML'de çalışmaya başladığını söyledi.



Yurt dışına kalmak için değil, geri dönmek için gittiğini vurgulayan Yağlıdere, bu süreçteki gözlemlerine ilişkin şöyle konuştu:



"Doktora sonrası gözlem yapmak istiyordum. Kafa yapıları bize göre bayağı rahat. 30-40 günlük yıllık izinleri var. Günde 8 saat çalışanlar fazla çalıştığı için izin günlerine 10-14 günlük ekler geliyor. Maaşlar avroyla alındığı ve buraya göre yüksek olduğu için 'Burada iyi kazanıyoruz' denilebiliyor. Burası da bizim ülkemiz burada da birilerinin kalması ve bir şeyler yapmamız lazım. Her konuda daha iyi değiliz. Her ülkenin kendi yapısal sorunları var, bizim de var. Ülke size bir yatırım yapıyor, yıllarca burada kendinizi eğitiyorsunuz, öğreniyorsunuz sonra bir anda bırakıp gittiğinizde dönmek kolay değil, gidenlerin de çoğu dönmüyor, aslında ülke için de bir kayıp oluyor. Göreceğimi gördüm dedikten sonra da geri geldim."



HAVELSAN'da elektronik donanım geliştirme ekibinde yer aldığını ve elektromanyetik uyumluluk gibi konularda çalıştığı anlatan Yağlıdere, "Gidenleri geri döndürmek güzel ama zor bir şey. Elimizdekileri kaybetmemek ise daha kolayca yapabileceğimiz bir şey. Bunun için belli konularda iyileştirmeler yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.



"KENDİ İNSANIMIZ İÇİN KULLANMAK DAHA ANLAMLI"



HAVELSAN Kıdemli Yazılım Uzmanı Eren Şimşek, 10-12 yazılım geliştirici deneyimi sonrasında eşinin akademik çalışmaları dolayısıyla ABD'ye gittiğini ve yaklaşık 1 yıl Google'da çalışma fırsatı elde ettiğini söyledi.



Eşinin akademik çalışmasının tamamlamasının ardından ABD'de kalma fırsatları olmasına rağmen geri dönme kararı aldıklarını anlatan Şimşek, "Artı ve eksileri yazıp değerlendirdiğimizde artıların ülkemiz yönünde daha fazla olduğunu fark ettik ve geri dönüşe karar verdik. Artı etmenlerden birisi de HAVELSAN'la görüşüyor olmamdı. Döner dönmez HAVELSAN'da çalışmaya başladım. Büyük veri ve yapay zeka ekibinde çalışmaktayım." diye konuştu.

ABD gibi uzak bir yerde yaşamanın aileyle ilişkileri ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, "Eşimizden dostumuzdan vazgeçmek istemedik. Hayatınızı geçirdiğiniz, sosyokültürel olarak yetiştiğiniz, kültürel olarak bir şeyler kazandığınız kendi ülkenizden ayrılıp başka birisi için başka bir yerde çalışma fikri çok hoş gelmedi bir süre sonra." dedi.



Şimşek, Türkiye'de organizasyon yapısının yapının daha yatay olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Çalışanlar arasında hiyerarşinin yerine fikirlerin, durumların, problemlerin, fırsatların konuşulması ve bunun daha demokratik şekilde insanların statü ve konumlarından bağımsız yapılabilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar tüm bunları daha rahat dile getirmeli, üst yöneticiler de bunları dikkate almalı."