Nişantaşı’nın ünlü alışveriş caddesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor.. En lüks yenileme

İLK ADIMI ABDİ İPEKÇİ’DE ATTIK





Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Abdi İpekçi Caddesi’nin son dönemde ivme kaybettiğini söyledi. “Bu bölgeyi eskisinden de iyi duruma getireceğiz”diyen Keskin şunları söyledi: “Caddedeki iş insanlarıyla görüştük ve ortak bir karar aldık. Belediye olarak altyapı desteğini veriyoruz. Kurulan dernek öncülüğünde de üstyapı işleri yapılacak. Şişli’yi açık hava müzesi haline getirme hedefimizde ilk adım Abdi İpekçi oldu. Çalışmayla kaldırımların 3’te 2’si yayaların olacak. Yürümekte zorlandığımız kaldırımlar yenilenecek. Adı Abdi İpekçi Meydanı olan ama meydan özelliği olmayan alanı da kültür sanat etkinliklerine açacağız.”

CADDE AVM GİBİ İŞLETİLECEK

Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıcı, bölgedeki mülk sahipleri ve işletmelerle birlikte yaklaşık 1.5 yıldır çalıştıklarını söyledi. Namlıcı, “Dünya örneklerini inceleyerek çalışmaya başladı. DS Mimarlık adına Deniz Aslan’ın yürüttüğü çalışmaya bölge sakinleri olan mimarlarımız Mustafa Toner ve Gökhan Avcıoğlu’da destek verdi. Altyapı dışında kaldırımlar, taşıt yolları, aydınlatma çalışmaları, vale cepleri ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Kültür sanata ev sahipliği yapacak dünya standartlarında bir meydan çalışmamız var. Mülk sahiplerinin maddi katkılarıyla bu çalışma tamamlanacak. Üst yapı için toplam yatırımın 1.5 milyon dolar civarında olmasını öngörüyoruz. Çalışmalar haziran sonu gibi tamamlanır” dedi. Namlıcı caddenin bir alışveriş merkezi gibi işletileceğini de ekledi.

DİĞER İLÇELERE ÖRNEK OLACAK

Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu da Abdi İpekçi’de işletmeci. Abdi İpekçi Caddesi’ni Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı olan Kutlu, dünya markalarıyla Türkiye’nin en iddialı markalarının tercih ettiği bölgenin uzun süredir bakımsız olduğunu söyledi. Şişli Belediye’nin desteği, bölge sakinlerinin katkısıyla altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamlanacağını belirten Kutlu, “Aslında biz yatırımcılar son 10 yıldır alışveriş caddelerini ihmal ettik hatta ihanet ettik. Oysa ülkemizin iklimi cadde mağazacılığı için oldukça avantajlı. Bir de koronavirüs salgını sonrası kapalı alan yerine açık alanda alışverişin öne çıkacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan çalışmaların caddeye değer katacağını belirten Kutlu, İstanbul’daki diğer caddelere de örnek bir çalışmaya imza atılacağını dile getirdi.

HUKUKİ ALTYAPI HAZIRLANDI

Derneğin yönetim kurulu üyesi avukat Hikmet Güngör, Abdi İpekçi Caddesi’nin eski günlerdeki gibi cazibe merkezi olması için harekete geçtiklerini söyledi. Güngör, “Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde caddede gerek işletmeci olarak gerekse mülk sahibi olarak taşın altına elimizi koymanın doğru olacağına karar verdik. Bu sebeple dernek çatısı altında caddede bulunan tüm aktörlerin katılımıyla toplandılar yaptık. Sonuçta caddenin yenilenmesi çalışmaları başladı. Biz de hem yatırımcı olarak hem de bir kısım müvekkillerimizi temsilen süreçte yer aldık. Derneğin ilerde yapacağı işletme çalışmalarının altyapısı oluşturuldu. Böylece cadde yenilenince bir AVM mantığıyla işletilebilecek hukuki altyapıyı hazırladık” diye konuştu.