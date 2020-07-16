Nişantaşı'nın göbeğinde kaçak iş yeri krizi! Belediye yıkım kararı aldı

Ünlü Abdi İpekçi Caddesi’nde bir süre önce hummalı bir yenileme çalışması başlatıldı. Cadde esnafının bir araya gelerek kurdukları dernek eli ile yenilenen caddedeki inşaat çalışması bir noktada tıkanıyor. Vali Konağı Caddesi ile Abdi İpekçi Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan “Fatima 1932 By Famuse” isimli iş yeri için Şişli Belediyesi şimdiye kadar üç karar aldı üçü de jet hızı ile idare mahkemesinden döndü.

3 GÜN SÜRE VERİLDİ

Belediye il olarak 13 Mayıs 2019’da bir karar aldı. Kararda, verilen izin gereği, yalnızca masa sandalye konulabilecek 30 metrekarelik yerin dört tarafı ve üstünün kapatıldığı kaydedildi. Belediye, anılan yerin 3 gün içinde eski haline getirilmesini, aksi taktirde belediye ekiplerince kaldırılacağına ilişkin karar aldı. Bu karara karşı, iş yerinin bağlı olduğu Profesyonel İmaj İnşaat ve Org. isimli şirket adına İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, belediyenin bu kararını iptal etti.

‘GÖLGELİK’ SAVUNMASI

Bu kez, Şişli Belediyesi önünde kaçak yapı bulunan iş yeri için mühürleme kararı aldı. Şirket avukatı, belediye encümenin bu kararını da yargıya taşıdı. Avukat Mustafa Semiz’in imzasını taşıyan itiraz dilekçesinde, mühürleme işleminin telafisi güç zararlar doğuracağı kaydedildi. Av. Semiz, ‘imara aykırı’ olduğu tespit edilen yerin ise gölgelik olduğunu savundu. Davaya bakan İstanbul 12. İdare Mahkemesi, belediyenin savunmasını almadan 3 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararı aldı.





YIKIM DURDURULDU

Aldığı karar bir kez daha mahkemeden dönen belediye bu kez, kaçak yapı için yıkım kararı aldı. 11 Haziran’da Encümen kararı ile, söz konusu yapının yıkılmasına karar verildi. Belediyenin bu kararı, 24 Haziran’da yargıya taşındı. Dosyaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi de belediyenin savunmasını almadan, 25 Haziran’da yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fahri konsolos: Kaçaktan haberim yok

İŞ kadını Fatma Semiz ve Çağatay Evsen’in ortak olduğu Profesyonel İmaj İnşaat’a ait iş yerinin mülk sahibi de belediyeye gönderdiği yazıda kaçak yapıdan haberi olmadığını söyledi. Aynı zamanda Tanzanya’nın Türkiye’deki fahri konsolosu olan Ziya Karahan, geçen 15 Mayıs’ta belediyeye gönderdiği yazıda “Tespit edildiği iddia edilen imara aykırılıklardan haberim yok. İmana aykırılıklar söz konusu ise, bunlar kiracı tarafından yapılmıştır” dedi.