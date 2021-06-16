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Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor
Nişantaşı Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre müracaatlar elden veya posta yoluyla, ilgili adrese yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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