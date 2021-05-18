Nisanda bütçe 16.9 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nisan ayı bütçe gerçekleşme raporuna göre faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 artarak 92.1 milyar liraya yükseldi. Nisanda yüzde 1.3 azalışla 6.6 milyar liralık mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler de nisanda yüzde 19.1 azalarak 41.6 milyar lira oldu. Cari transferler içindeki bu azalmanın nedeni geçen yıl pandemi nedeniyle emeklilere bayram ikramiyelerinin erkene alınarak nisan ayında ödenmesinden kaynaklandı. Geçen yıl cari transferler içindeki 12.5 milyar liralık gider kalemi bu yıl nisanda 1.6 milyar lira olarak yer aldı. Bu yıl emeklilere bayram ikramiyesi mayıs ayında ödendiği için söz konusu gider bir sonraki ay bütçe gerçekleşmesinde yer alacak. Faiz giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 18.6 milyar lira olarak gerçekleşti.

KDV GELİRİNDE YÜZDE 5.5’LİK ARTIŞ

Nisan ayında vergi gelirleri geçen yılın ayın ayına göre yüzde 55.4 oranında arttı. Vergi türleri itibarıyla nisanda geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 35.8, kurumlar vergisi yüzde 213.6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 5.5, özel tüketim vergisi yüzde 25.4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 41.6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 146.8, damga vergisi yüzde 59.7, harçlar yüzde 257.3, diğer vergiler tahsilatı yüzde 102.2 arttı.

YAPILANDIRMADAN 16.6 MİLYAR LİRA

17 Kasım 2020 tarihinde çıkarılan 7256 sayılı yapılandırma yasası çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle bütçeye 16.6 milyar liralık gelir geldi. 7256 sayılı yasa için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatılmıştı. İlk taksit için 1 Mart son ödeme günüydü. İkinci taksit de 31 Mart tarihinde ödendi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDEN 787 MİLYON TL

Dijital hizmet vergisinden nisanda 187.3 milyon lira gelir geldi. Böylece 4 ayda 787 milyon liralık gelir elde edildi. Dijital hizmet vergisinden 2021 yılında hedef 1 milyar 424 milyon liralık gelir gelmesi bekleniyordu. Hedefin yarısına yılın ilk dört ayında ulaşılmış oldu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara