Nisan sonunda sürpriz yapmıştı! Yeni rekor bugün geldi...

Kripto para piyasalarında büyüme devam ediyor. Nisan ortasında rekor artışlar sonrası düşüş yaşayan kripto para birimleri yeniden hareketlenmeye başladı. Son bir haftada ilk 10'daki gelişmeler de artış yönünde.

REKORA UZAK YENİDEN YÜKSELİŞTE

Bitcoin yeniden 56 bin dolar seviyesine geldi. Nisanda çalkantılı ilerleyen en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini ise 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla görmüştü. Bitcoin 23 Nisan'da yaşadığı düşüşle 2021'de ilk kez 50 bin doların altında işlem görmüştü. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın vergi planını kararının kripto varlıkları da etkileyecek olmasının düşüş bandına soktuğu ifade ediliyordu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMINI GÖRDÜ

Ethereum tüm zamanların en yüksek rakamı rekorunu 5 saat önce kırdı. Ethereum 2 bin 961 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum 3 gün önce 2800 doları aşarak rekor kırmıştı. Ethereum'un şu an da piyasa değeri hakimiyeti yüzde 14,72 seviyesinde ve ikinci sırada yer alıyor.

YENİ REKORU ZORLUYOR

12 Nisan'da 610 dolarla rekor kıran Binance dün rekoru tazelemiş 638 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Şu anda yüzde 3,7 düşerek 612 dolar seviyesinde seyreden kripto para birimi hala üçüncü sırada yer alıyor.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

3 yıl önce 2018'de 3,40 dolarla rekor kıran XRP bir süre sonra sadece davalarla anılmaya başladı. Şu anda 1,58 dolar seviyesindeki XRP, hala dördüncü sırada yerini koruyor.

Ripple XRP ile SEC arasındaki dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz 6 Nisan 2021’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada telekonferans yapılmıştı. Davanın açılış savunmaları ise 12 Nisan’da alınmıştı. 30 Nisan'da görülmeye başlayan dava hakkında SEC’in detaylı açıklamasının 14 Mayıs’ta yapılacağı ifade edilmişti. Daha sonra ise savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacağı bildirilmişti.

ŞAKA COIN SAKİN SEYİRDE

Nisan ortasında kripto para piyasasında ilk 5'e yükselen kripto para birimi Dogecoin ise yaşanan çalkantılı dönemden etkilenenlerden. İlk 10'a kendini artık tamamen yerleştiren Dogecoin, 6. sırada yer alıyor.

Dogecoin şu an 0,37 dolar seviyesinde. Rekorunu ise 20 Nisan tarihinde 0,41 dolarla kırmıştı. Dogecoin özellikle Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın tweetleri sonrasında popülerlik kazanmış sonrasında ise "Çok yakında Ay'a gidiyor" paylaşımı ile yükselmişti. Öte yandan ABD merkezli Kronos'un da 12 Nisan'da 600 milyon adet Dogecoin alması ve ardından AirDOGE isimli hava temizleme cihazı üreteceklerini belirtmesi de Doge Coin'in hareketlenmesine etki etmişti.

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