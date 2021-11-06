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Çip krizi dünya devini vurdu! Hedefi düşürüyor...

#Çip Krizi#Nintendo#Switch
Çip krizi dünya devini vurdu Hedefi düşürüyor...

Elektronik üreticisi Nintendo, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolunun satış hedefini düşürdü.

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Otomobilden, akıllı telefonlar ve oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken açığının etkisi sürüyor.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolu satışı hedefini daralttı.

Buna göre Japon firması, 2021 mali yılı kapsamlı Switch oyun konsolu satışı hedefini 1,5 milyon düşürerek 24 milyona indirdi.

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6 AYLIK NET KÂR

Mali yıl bilanço verilerini açıklanan firmanın, ilk 6 aylık nisan-eylül dönemi net kârı, yüzde 19,4 düşüşle 171,8 milyar yene (1,5 milyar dolar) geriledi.

Firma satış gelirlerinin yüzde 18,9 düşüşle 624,2 milyar yene (5,50 milyar dolar) gerilediği 6 aylık periyotta Switch konsolu satışları ise yüzde 34 azalışla 8,3 milyona düştü.

Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, güncellenen verilere ilişkin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, çip tedarik sıkıntısına dikkati çekti.

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Furukawa, "Talebi karşılayacak seviyede üretemiyoruz. Toparlanma sinyali görülmediğinden durumun ciddiyetinin sürmesini bekliyoruz" dedi.

SATIŞ HEDEFİ 14,1 MİLYAR DOLAR

Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında firma, önceki yıla kıyasla net kârının yüzde 27,1 düşerek 350 milyar yene (3,08 milyar dolar) ulaşmasını hedefliyor.

Mali yıl boyu satışların yüzde 9 düşüşle 1,6 trilyon yen (14,1 milyar dolar) olmasını bekleyen Nintendo, işletme kârının ise yüzde 18,8 düşüşle 520 milyar yene (4,58 milyar yen) ulaşacağını tahmin ediyor.

Nintendo'nun, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında net kârı 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti. Bu rakam 2019 mali yılına kıyasla yüzde 85,7 oranında yükselmişti.

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#Çip Krizi#Nintendo#Switch

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