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Nike Türkiye’de online satışları askıya aldı

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#Nike Türkiye#Online Satış#Nike
Nike Türkiye’de online satışları askıya aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 07:00

ABD merkezli spor giyim markası Nike, Türkiye’de online satışları askıya aldığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin kararda etkili olduğu ve bu değişikliklerin alışveriş deneyimine etkisinin incelendiği bildirildi. Açıklamada, “Siparişlerin zamanında ulaşmasını garanti edemiyoruz” denildi.

6 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30 vergi alınacak.

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#Nike Türkiye#Online Satış#Nike

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