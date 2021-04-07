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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Nijerya, petrol rafinerisini yenilemek için 1,5 milyar dolar harcayacak

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Nijerya, petrol rafinerisini yenilemek için 1,5 milyar dolar harcayacak

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, Port Harcourt'taki petrol rafinerisini yenilemek için 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Port Harcourt Rafineri Direktörü Ahmed Dikko, söz konusu rafineriyi yenilemek için 1,5 milyar dolar yatırım yapılacağını ve bunun için İtalyan bir şirketle anlaştıklarını söyledi.

NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu ülkenin Delta bölgesinde, günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

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