MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNijerya dijital para birimi üretecek
GeriEkonomi Nijerya dijital para birimi üretecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 06:24 | Son Güncelleme:

Nijerya dijital para birimi üretecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nijerya dijital para birimi üretecek

Nijerya Merkez Bankası, e-naria adında dijital parayı piyasaya sürmek için harekete geçti.

Nijerya Merkez Bankası (CBN), kripto para kullanımının yasaklanmasının ardından "e-naira" adı verilen dijital para birimini piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

CBN Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın "e-naira" adı verilen kendi dijital para birimini ekimde piyasaya sürmeyi planladığını belirtti. Emefiele, "e-naira"nın müşterilerin mevcut fonlarını banka hesaplarında tutabilecekleri bir cüzdan işlevi göreceğini söyledi.

El Salvador, Bitcoini 7 Eylülde kullanmaya başlayacak
El Salvador, Bitcoin'i 7 Eylül'de kullanmaya başlayacak

"Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi" Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklanmıştı.

: İlginizi Çekebilir

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi