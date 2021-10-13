NFT ve kripto para pazarlamasında yeni dönem Capital Block ile başlıyor

Dünyayı etkisi altına alan kripto para, blockchain ve NFT'ler sınırsız fırsatlar sunmaya başladı. Türkiye'de Galatasaray ile NFT yolculuğuna başlayan Capital Block, yaptığı başarılı çalışmalarla kavram karmaşasına son veriyor. Capital Block Kurucu ve CEO’su Tim Mangnall, NFT dünyasındaki pazarlama stratejisini, Galatasaray'daki başarılı NFT lansmanını anlattı. NFT'lerin sadece lansmanla kalmaması ve sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Mangnall, sürecin profesyonel yönetilmesi için sektörde bulunduklarını ifade etti.

İşte o röportaj:



Öncelikle Capital Block ne tür işler yapıyor, iş kapsamı nedir? Röportajımıza bu konularla başlamak isteriz.

Biz dünyada NFT, kripto para ve blockchain olarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren ilk ajansız. Ünlü kişiler, markalar ve şirketlerle çalışarak; NFT, blockchain ve kripto para dünyasının kompleks ortamında yön bulabilme ve bu yeni dünyanın koşullarını anlayabilme konusunda onlara yardımcı oluyoruz. Başka bir deyişle; NFT dünyasındaki fırsatları görebilmeleri ve bunları en doğru biçimde kullanabilmeleri adına destek oluyoruz. Peki bunlar hangi yollar aracılığıyla olabilir? Hayranların etkileşimi ve sadakatini sağlamak, gelir akışı yaratmak aracılığıyla olabilir. Bunu gerçekleştirirken de kulüplerden markalara, ünlülerden şirketlere kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerimizi sunuyoruz.

İlk NFT, kripto para ve blockchain pazarlama ajansı olarak pazarlama dünyasına yeni bir soluk getiriyorsunuz, bu anlamda sektöre kattığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda NFT alanında Türkiye’nin, markaların, şirketlerin farkındalığını artırarak gözlerini açmalarını sağlıyoruz. Bu noktada kendi hayranlarıyla, takipçi ve müşterileriyle çok daha farklı bir düzeyde ve anlamda bir etkileşimden bahsetmek mümkün. NFT dünyası içerisinde yeni bir gelecekten bahsediyoruz ve markaların/şirketlerin de buradaki fırsatları dijital birtakım aktiflerin kullanımı aracılığıyla da yeni gelir akışı yöntemlerinin yaratılmasını sağlıyoruz.

Yaptığımız çok önemli yeniliklerden bir tanesi de şu oldu; Türkiye’nin köklü kulüplerinden olan Galatasaray Spor Kulübü ile ilk kez tarihi NFT lansmanını gerçekleştirdik. Bu lansman sayesinde hem Galatasaray’ın gelir akışına fayda sağlanıyor, hem de takımın taraftarları ile kurduğu aidiyet çok daha yüksek bir seviyeye çekiliyor. Lansmanın sonuçlarından bir tanesi de belki Galatasaray taraftarlarının hiç görmediği seviyede fırsatları görmesini sağlamak oldu. Böylelikle aslında Türkiye’de bulunan ünlüler, markalar veya şirketlerin NFT dünyası içerisinde kendilerinin neler yapabileceklerini göstermiş olduk.

Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu için Galatasaray ile iş birliğinizden bahsettiniz. Bu iş birliği nasıl başladı, çalışmanın detaylarını sizden dinlemek isteriz.

Capital Block, Capital Sports Media’nın bir parçası; yani kardeş şirketler. Capital Sports Media grubu da Türkiye’deki varlığını sürdürerek, özellikle Süper Lig ve buradaki takımlara yönelik birtakım yatırımlar gerçekleştiriyor. İş ortaklarımızdan biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile NFT konusunda da bir proje yapmaya karar verdik. Galatasaray’ın genel olarak hedeflerine ve vizyonuna baktığımızda, Türkiye’de her kategoride kendini ilklerin ve enlerin kulübü olarak tanımlıyor. Dolayısı ile biz de onların vizyonuyla paralel olacak şekilde Türkiye’nin ilk NFT koleksiyonunun lansmanını gerçekleştirdik. Galatasaray’ın aktiflerine yönelik gerçekten son derece derinlemesine bir inceleme gerçekleştirdik. Burada şunlara baktık; Galatasaray Spor Kulübü için neler önemli? Neleri başarmak istiyor? Taraftarları ve takipçileri neyi daha fazla görmek istiyor? Galatasaray’ın kuruluş tarihinin de 1 Ekim olması vesilesiyle Ali Sami Yen koleksiyonunun ilk lansmanı için bu tarihte karar kılındı fakat biz bu oluşturduğumuz anlatı ve öyküyü bütün sezon boyunca devam ettiriyor olacağız.

Spor kulübünün, başlangıç tarihinden itibaren bugünkü Galatasaray’a nasıl dönüştüğü konusuna odaklandık. Ali Sami Yen’in Galatasaray’ı ilk kurduğu zamandaki vizyonunu biliyoruz; Avrupa takımlarıyla oynayan, onlarla mücadele eden bir Avrupa kulübü olarak kabul edilmesi ve bu şekilde konumlandırılmasını istediğini biliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu’ndan sonra da 2022’nin farklı zamanlamalarında diğer NFT projelerimiz devam edecek. Bu yeni koleksiyonlarda da kulübün hayatı içerisindeki belli başlı noktalara, kilometre taşlarına değineceğiz.

Çalışmalarınızda nasıl bir strateji ile hareket ediyorsunuz? Müşterilerinize sunduğunuz sizi farklı ve özel yapan noktalar nelerdir?

Odaklandığımız alanlara yani kripto ve NFT dünyasına baktığımızda, bu ifadeler sürekli olarak duyduğumuz son derece popüler ve önemli gündem maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Fakat tüm bu kavramlar o kadar karmaşık ve kompleks ki; biz tam da bu aşamada devreye giriyoruz.

Çalıştığımız tüm müşterilerimize en uygun yapılanma içerisinde doğru ajanslar ve paydaşlarla bir araya gelmelerini sağlayıp, analizleri doğru bir biçimde gerçekleştirerek kafalarındaki o vizyonu hayata geçirmelerine yardımcı olacak danışmanlık hizmetini sunuyoruz. Ajans olarak da kulüplerle birlikte oturup paraya dönüştürülebilecek hangi aktifler var onları derinlemesine analiz ediyoruz. Hedef kitlesi, hayranları neyi görmek istiyor bunu irdeliyoruz.

Bu noktada yeni birtakım kripto platformlarını da dahil etmek gerekiyor. O zaman yine ajans olarak çok önemli bir başka destek sunuyoruz; her bir platforma yönelik ‘due diligence’ dediğimiz son derece ayrıntılı ve titiz bir analiz gerçekleştiriyoruz. Galatasaray da bunun bir örneğiydi. Kripto dünyasına baktığımızda da çok farklı dinamikler mevcut, bu nedenle müşterilerimize oldukça açık ve anlaşılır bir yön gösterme rolümüz var. Platformların titizlikle incelenmesi şu açıdan da çok önemli; regülasyonlara, yerel mevzuat ve kanunlara uygunluk gösteriyor mu? Sonra da tüm stratejiyi A’dan Z’ye planlıyoruz. Ayrıca bütün ilişkilerin yönetimini de biz gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz her bir piyasa için yerel uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var. Şunu herkese anlatmamız gerekiyor; NFT lansmanları için yapılan projeler, herhangi bir ürün lansmanından farkı yok. Yani sizden iyi ve kusursuz bir pazarlama planınız olması, iyi düşünülmüş bir PR kampanyanızın olması beklenir, NFT söz konusu olduğunda da süreci aynı bu şekilde yürütmelisiniz.

Önemli konulardan bir tanesi daha ise; her bir NFT platformunun pazarlama kampanyasının olmasını şart olarak öne sürüyoruz. Böylelikle Telegram, Discord ya da kripto odaklı platformlar aracılığıyla da kendi pazarlama kampanyalarını gerçekleştirip erişimi artırabiliyorlar. Birlikte çalıştığımız NFT platformları ile iş birliği çerçevesinde o kulüplere geri dönüp yatırım yapacak şekilde bir yol haritası çiziyoruz. Farklı billboard’lar ya da gönüllü pazarlama çalışmaları, sosyal medyada farklı platformlar üzerinde kampanyalar ya da dijital kampanyalar aracılığıyla bunun gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Yalnız önemli olan şu ki; “NFT çok havalıymış, haydi biz de bir lansman yapalım!” deyip sonrasını getirememek değil, orta vade ve uzun vadede geleceğe yayılacak şekilde planlanması ve akabinde nasıl destekleneceğinin düşünülmesi gerekiyor. Birlikte çalıştığımız kulüplere bunu sıfır maliyet ile sunuyoruz çünkü biz onların doğrudan medya ajansları olarak çalışıyoruz ve aradaki köprü görevini üstleniyoruz. Bilgi ve tecrübe birikimimizi paylaşarak onları tamamlıyoruz, bu da bizi rakiplerimizden ayrıştıran çok önemli konulardan bir tanesi.

Tüm bunlara ek olarak; pazarlama ve kripto dünyasını çok iyi tanıyoruz ve iyi bir ürün lansmanı nasıl olur biliyoruz. Spor dünyasında da çok ciddi bir uzmanlığımız var, çok önemli isimleri barındırıyoruz. Müşterilerimize son derece güven verecek şekilde hem bu uzmanlığı ve temasları sunmuş oluyoruz hem de planlamalarını uzun vadeli olarak yapmalarını sağlıyoruz.

Global çapta baktığımızda NFT’nin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnternetin hayatımıza girdiği ilk zamanları örnek alabiliriz; NFT de bizlere sınırsız fırsatlar sunuyor. Özellikle önümüzdeki iki, üç yıl içerisinde her bir spor kulübünün bir NFT danışmanı ve bir NFT departmanı olacağını, ilgili çalışmalar ve ortaklıklar gerçekleştireceğini öngörüyoruz.

NFT’nin, koleksiyonunuzda bulunsun diye topladığınız objeler için kullanılması son derece büyük bir fırsat yaratıyor. Hayran kitlenizle diyaloğunuzu artırıp onu daha anlamlı bir seviyeye taşıyabilmeniz için de keza oldukça etkili. Sektör çok büyük, sanat için bile kullanılabiliyor, dolayısıyla hayatımızın her alanına dokunabileceğini söyleyebiliriz. 2020’nin ilk yarısının sonunda NFT’nin toplamda satış hacmi 13,7 milyon dolardı, 2021’in ilk yarısına geldiğimizde bu rakam 2,5 milyar dolar oldu. NFT yeni başlıyor, yüzeyini yeni yeni kazıyoruz, büyümeye de devam edecek.

NFT’nin pazarlama dünyası için önemi nedir? Gelecekte önümüze nasıl yenilikler çıkabilir sizce, öngörülerinizi alabilir miyiz?

Her marka, NFT dünyasının bir parçası olmayı düşünmeli ve düşünecektir. Farklı örnekleri de çok büyük kuruluşlardan görmekteyiz; PepsiCo bunlardan bir tanesi. Her spor kulübü, mutlaka bir kit ya da ürün lansmanında NFT’yi bunun bir parçası haline getirmeyi düşünmeli.

NFT’nin bir başka güzel özelliği ise; bağış gerçekleştirebilmek için şirketlerin, kendilerine yakın buldukları amacı/varoluş sebebini destekleyebilmek adına dernek ya da vakıflara, kâr amacı gütmeyen STK’lara bağış yapılabilmesini çok şeffaf bir şekilde mümkün kılması.

Gelecekte NFT’nin büyüme alanlarından en çok öne çıkacak olanı ‘gaming’ sektörü, çok ciddi ivme kazandı. NFT için zaten spesifik bir büyüme alanı belirtmek çok zor, sınırsız bir etki alanı var.

Türkiye pazarı için taşıdığınız vizyon nedir?

Capital Block ve Capital Sports Media olarak yenilikçi bir vizyonla, yaptığımız emsal niteliği taşıyan iş modelleriyle Türkiye’de spor sektörünü değiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de birlikte çalıştığımız müşterilerimiz için en verimli iletişim stratejilerini geliştirip, kazan kazan ilişkisi yaratıyoruz. Bu vizyonumuzu NFT konusunda da uygulamaya devam ediyoruz. Aslında rakamlara baktığımızda orta ve uzun vadede bunların sürdürülebilir olmadığını, tüm NFT sektörünün büyük bir balon olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de markalar ve spor kulüpleriyle onlara özel belli bir strateji dahilinde çalışmak istiyoruz ve bu balon patladığında etkilenmeden hayatlarına çok daha kuvvetli bir şekilde devam etmelerini sağlamak istiyoruz.

Türkiye nüfusuna özellikle yeni bağ kurma ve entegre olma, yeni eğlence ve teknoloji biçimlerini sunarak bu vizyonumuzu gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye’ye sunduğumuz belki de en benzersiz katkılardan biri bu ve bunu da NFT öncülüğünde yapıyoruz çünkü; hiç şüphesiz NFT kavramı artık kalıcı olacak şekilde hayatlarımıza girdi.

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