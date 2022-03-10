Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

NFT ticareti 17 milyar doları aştı

#NFT#Kripto Para#Ekonomianasayfa
NFT ticareti 17 milyar doları aştı

Nonfungible raporuna göre geçen yıl 2020′ye göre NFT ticareti artarak 17,6 milyar dolara ulaştı. 2021′de token satışlarıyla toplam 5,4 milyar dolar kazanç elde edildi.

Haberin Devamı

NFT veri şirketi Nonfungible yeni bir raporuna göre, NFT satışları 2021′de 17 milyar doları aştı. BNP Paribas’ın sahibi olduğu araştırma şirketi L’Atelier ile geliştirilen çalışma, NFT ticaretinin geçen yıl 17,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Dijital sanatçı Beeple’ın bir kolajını temsil eden bir NFT, Christie’s müzayedesinde 69 milyon dolarlık rekor bir fiyata satılırken, Bored Ape  gibi popüler koleksiyonlar Jimmy Fallon’dan Snoop Dogg’a kadar ünlü alıcıları cezbetti. 

Rapora göre, yatırımcılar geçen yıl NFT satışlarından toplam 5,4 milyar dolar kar elde ederken, insanlar NFT’lerden para kazanma konusunda da daha iyi hale geldi. 470′den fazla cüzdanın 1 milyon doları aşan kar elde etmeyi başardığı belirtildi. 

Gözden Kaçmasın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kulebadan ilk açıklama: Lavrovun listesi teslimiyet listesi gibiUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'dan ilk açıklama: Lavrov'un listesi teslimiyet listesi gibiHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NFT#Kripto Para#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna