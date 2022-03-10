NFT ticareti 17 milyar doları aştı

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NFT veri şirketi Nonfungible yeni bir raporuna göre, NFT satışları 2021′de 17 milyar doları aştı. BNP Paribas’ın sahibi olduğu araştırma şirketi L’Atelier ile geliştirilen çalışma, NFT ticaretinin geçen yıl 17,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Dijital sanatçı Beeple’ın bir kolajını temsil eden bir NFT, Christie’s müzayedesinde 69 milyon dolarlık rekor bir fiyata satılırken, Bored Ape gibi popüler koleksiyonlar Jimmy Fallon’dan Snoop Dogg’a kadar ünlü alıcıları cezbetti.

Rapora göre, yatırımcılar geçen yıl NFT satışlarından toplam 5,4 milyar dolar kar elde ederken, insanlar NFT’lerden para kazanma konusunda da daha iyi hale geldi. 470′den fazla cüzdanın 1 milyon doları aşan kar elde etmeyi başardığı belirtildi.