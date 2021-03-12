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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.03.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

NFT çılgınlığı sürüyor! Resmen rekor kırdı: Dudak uçuklatan rakama satıldı

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NFT çılgınlığı sürüyor! Resmen rekor kırdı: Dudak uçuklatan rakama satıldı

Ünlü sanatçı Beeple tarafından yapılan NFT Christie’s Müzayede Evi'nde rekor fiyata satıldı. Eser bir açık arttırmada satılan en pahalı NFT oldu.

ABD'li ünlü sanatçı Beeple oluşturduğu NFT eser, Christie’s Müzayede Evi'nde satışa çıkarıldı. Eser bir açık arttırmada satılan en pahalı NFT olma özelliğine sahip. Aynı zamanda müzayede satılan en yüksek bedelli satışlar arasına girdi.

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69,3 milyon dolarlık eser Gerçek adı Mike Winkelmann olan Beeple'ın “Everydays – The First 5000 days” eseri ve rekor olarak kayıtlara geçti. Christie’s Müzayede Evi'ne göre bu satışla birlikte sanatçı, yaşayan en değerli üç sanatçıdan biri oldu. 

NFT çılgınlığı sürüyor Resmen rekor kırdı: Dudak uçuklatan rakama satıldı

ANLIK 22 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

255 yıllık müzayede evi Christie's'de çevrimiçi yapılan açık artırmada satılan eser, Şubat ayında oluşturulmuştu. Müzayededen yapılan açıklamada anlık 22 milyon kişinin canlı takip ettiği açıklandı. 

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Eser için 100 dolar ilk olarak verildi. 69 milyon dolara satılan eser için tekliflerin hızla gelmesinden dolayı süre 2 dakika daha uzatıldı. NFT, sanatçının 13 yıllık sanat yolculuğunda yaptığı çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in ilk tweeti de NFT olarak 2.5 milyon dolara satılmıştı. 

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