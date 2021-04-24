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Ekonomi
Kübra GENÇ KALABALIK
Haber Giriş: 24.04.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

NFT çılgınlığı boyut değiştirdi... Dijital ata 100 bin euro!

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
NFT çılgınlığı boyut değiştirdi... Dijital ata 100 bin euro!

Blockchain teknolojisine dayalı dijital bir at, kripto çılgınlığı piyasaları süpürürken 100 bin euroya satıldı.

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  • NFT nedir, nasıl kullanılır NFT coin hakkında bilgiler
  • NFT nedir, nasıl kullanılır NFT coin hakkında bilgiler
  • NFT nedir, nasıl kullanılır NFT coin hakkında bilgiler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dijital tabanlı NFT'lerin adını daha önceden sıkça sanat eserlerinde duymuştuk. Artık müzayede evlerinin de katıldığı NFT sanat eseri çılgınlığında Beeple'ın “Everydays – The First 5000 days” dijital tablosunun 69,3 milyon dolarlık rekoru da gözlerin tamamen NFT'lere çevrilmesine neden olmuştu.

NFT çılgınlığı sürüyor Rekor gelir mi... Dünyanın gözü bu satışta
NFT çılgınlığı sürüyor! Rekor gelir mi... Dünyanın gözü bu satışta

Yine konu NFT olsa da bu kez günümüzde somut olarak dokunabildiğimiz katılabildiğimiz tüm gerçekliğin dijital ortama mı taşınıyor sorusunu akla getirir cinsten... Kripto patlaması bu kez, dijital atlarla karşımıza çıkıyor.

NFT çılgınlığı boyut değiştirdi... Dijital ata 100 bin euro
Atların gerçek hayattaki atlar gibi nadirliğini, performansını ve nihayetinde değerini tanımlayan farklı özellikleri bulunuyor.

103 BİN EUROYA DİJİTAL AT

Avustralya merkezli Virtually Human Studio, 2019'un başlarında Zed Run'ı başlattı ve o yıl ortalama 30 dolar fiyatla 4.450 dijital at sattı. Zed Run şu anda yaklaşık 11.000 at satıldı ve 3.600 at ahırlara yayıldı. 

NFT bir macera mı
NFT bir macera mı?

ZED'in popülaritesi o kadar yükseldi ki, nadir atlar 12 bin eurodan satılabiliyor. Hatta yakın zamanda bir atın satışı 103 bin euroyu buldu. 

DİJİTAL AT YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Zed, oyunda yer alanların ve yetiştiricilerin satın aldıkları parayı kripto para birimi aracılığıyla ödemelerine olanak tanıyan bu özel kurulum, Ethereum tarafından destekleniyor.

NFT çılgınlığı hız kesmiyor: Robot Sophia tarihe geçti
NFT çılgınlığı hız kesmiyor: Robot Sophia tarihe geçti

NFT çılgınlığı boyut değiştirdi... Dijital ata 100 bin euro

Atlar dijital ahırlarda tutulurken, oyunlarsa hayvanların maksimum gerçekçilik için oluşturulduğu neon manzaralarda yapılıyor.  Kullanıcılar, NFT işlemleri için oluşturulmuş ikincil bir pazar aracılığıyla atları yarıştırabiliyor ya da satabiliyor. Ödüller birkaç euro ve birkaç bin arasında değişiyor. 

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HAYVAN REFAHI İÇİN BİR ADIM OLABİLİR Mİ?

ZED aynı zamanda dünyanın dört bir yanında hayır kurumlarının eğlence amaçlı hayvan kullanımı sonlandırılsın söylemleri için de bir adım olabilir. Bu süreçte hiçbir hayvanın zarar görmemesinin garantisi bulunuyor. Çünkü atlar tamamen dijital. 

Geliştiricileri, sanal atlarına bir ömür verilmesi gerekip gerekmediğini tartışma sürecinde olsalar da, bu süreçte hiçbir hayvanın zarar görmediğinin garantisi var.

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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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