New York’taki konut projesi satışa çıkıyor

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Nef, Avrupa başkentleri ve Kazakistan’ın ardından dünyanın en büyük metropollerinden ABD New York’taki projesi için satış tarihini açıkladı. New York’un köklü geliştiricilerinden Avdoo & Partners ortaklığında gerçekleşen New York projesi Saint Marks Place, 21 Ocak’ta satışa çıkıyor. Projenin kaba inşaatı da tamamlandı.

100 REZİDANS

12 kattan ve 100 rezidanstan oluşan projenin teslimi bu yılın son çeyreğinde yapılacak. 210 milyon dolar değere sahip projede yer alan dairelerin fiyatı 595 bin dolardan başlıyor. Bir daireye yüzde 10 peşinatla sahip olunabiliyor, kalan yüzde 90 ödemenin büyük kısmı teslimde 30 yıl vadeli kredi kullanılarak yapılabiliyor. Düşük kredi faizi ve 30 yıla varan vade imkanıyla, yatırımcı evini kiraya verirse ayda 399 dolar ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Amerika’da yaşanılan durumun hiçbir ülkede yaşanmasını temenni ettiğini belirterek, süreçten proje satışlarının etkileneceğini düşünmediğini söyledi.

CİRO 1 MİLYARI AŞTI

Diğer yatırımları hakkında da bilgi veren Erden Timur, “Bodrum’da Yalıkavak ve Gölköy’ün ardından üçüncü proje olarak Hebil koyunda Nef Reserve Hebil’i devreye alacağız. İstanbul’da Nef Reserve Kandilli projesinde ‘Koru Blokları’nı yakında satışa çıkacağız” dedi. Timur, Kazakistan’daki Nef Uptown’un ilk etabı, Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler’in de bu yıl teslim edileceğini belirtti. Erden Timur, pandemi döneminde çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, “Son 6 ayda tapusuyla beraber 1.817 konut teslim ettik. Yılın 9 ayının pandeminin etkisi altında geçtiği gözönüne alınınca, 1 milyar TL’yi aşan satış ciromuzla nispeten iyi bir yıl geçirdik. 2020’de satışımızın yüzde 23’ünü Nef Online üzerinden gerçekleştirdik” diye konuştu.