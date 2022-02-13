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New York'ta aşı kuralları insanları işinden etti

#New York#Koronavirüs#Aşı
New Yorkta aşı kuralları insanları işinden etti

New York'ta 3 bin öğretmen, itfaiyeci ve diğer çalışanlar, koronavirüse karşı aşılanmadığı için işlerini kaybetmekle karşı karşıya.

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New York'ta personele aşı şartı 3 binden fazla kişiyi işinden etmek üzere. New York Belediye Başkanı Eric Adams, koronavirüs aşısı açıklamasından bu yana şehir günlerce protestolarla karşı karşıya kalmasına rağmen kuralları değiştirmeyeceğini söyledi. Personelin yüzde 95'inden fazlası buna uydu. Muhalifler ise bu kuralın özgürlüklerini ihlal ettiğini söylüyor. 

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ABD Yüksek Mahkemesi geçen ay büyük işletmelerin personeli için aşı veya haftalık testler gerektiren ulusal bir politikayı iptal etmesine rağmen, daha yerel gerekliliklere karşı bir tavır almayı reddetti. 3 bin aşılanmamış kişinin çoğu, ücretsiz izne ayrıldı. 

Salgının 2020'de ilk vurduğunda merkez üssü olan New York, uzmanların aşının enfeksiyona karşı korunmanın en güvenli yolu olduğunu söylediği, kamu çalışanlarının aşı olması konusunda ısrar eden ABD şehirleri arasında yalnızca biriydi.  San Francisco, Boston ve Chicago, tipik olarak personelin muafiyet talep etmesine izin veren benzer kuralları uygulayan şehirler ve eyaletler arasında.

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