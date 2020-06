New York Fed imalat endeksi, haziranda toparlanma gösterdi

New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, haziranda 48,3 puan artışla eksi 0,2 değerine yükseldi.

Bir önceki aya göre yükseliş gösteren ancak negatif görünümünü sürdüren veriye yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 27,5 değerini alması yönündeydi. Endeks, mayısta ise eksi 48,5 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, haziranda eksi 42,4'ten eksi 0,6 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 39'dan 3,3 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 56,5 puanlık artışla 27,4 değerine çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.