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GeriEkonomi New York Fed imalat endeksi aralıkta 4,9'a geriledi
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

New York Fed imalat endeksi aralıkta 4,9'a geriledi

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New York Fed imalat endeksi aralıkta 4,9'a geriledi
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, aralıkta 4,9 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş kaydetti.

New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, aralıkta 1,4 puan azalarak 4,9'a geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden verinin, aralıkta 6,9 değerini alacağı öngörülüyordu. Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye inerek sektörün büyüme hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, kasımda 6,3 değerine gerilemişti.

Yeni sipariş endeksi, aralıkta 0,3 puan azalarak 3,4 değerine inerken, sevkiyat endeksi 5,9 puanlık artışla 12,1'e çıktı. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 33,9'dan 36,3'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor. 

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