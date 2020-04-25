New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 23.757,16 puana yükseldi.



S&P 500 endeksi yüzde 1,4 artarak 2.836,70 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 8.634,52 puana çıktı.



Borsadaki yükselişte, hafta başında tarihi düşüş gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanmanın devam etmesi belirleyici oldu.



ABD'de pazartesi yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek sıfırın altında 37,63 seviyesine kadar düşen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 23.07 itibarıyla yüzde 4,2 artışla 17,20 dolardan alıcı buldu.



Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 2,6 artışla 21,89 dolardan işlem gördü.