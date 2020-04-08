New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artışla 22.893,47 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,08 yükselişle 2.689,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kazançla 7.975,72 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısının bu haftanın ardından düşüşe geçeceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.