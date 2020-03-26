New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 yükselişle 2.503,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.462,21 puandan işlem görmeye başladı.

Borsada endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak pozitif seyretmesinde etkili oldu.