MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNew York borsası yükselişle açıldı
GeriEkonomi New York borsası yükselişle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

New York borsası yükselişle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
New York borsası yükselişle açıldı
Abone Olgoogle-news

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,86 artışla 21.468,38 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,57 yükselişle 2.503,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,45 kazançla 7.462,21 puandan işlem görmeye başladı.

Borsada endeksler, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle rekor seviyeye ulaşmasına rağmen yukarı yönlü seyretti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açık uçlu tahvil alım programını başlatmasının ardından Beyaz Saray ve Kongre'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması piyasaların genel olarak pozitif seyretmesinde etkili oldu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle