MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNew York borsası karışık seyirle açıldı
GeriEkonomi New York borsası karışık seyirle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

New York borsası karışık seyirle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
New York borsası karışık seyirle açıldı
Abone Olgoogle-news

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalışla 30.132,55 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.690,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 12.776,66 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de Senato'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısını onaylamasının ardından endeksler, açılışta karışık bir seyir izledi.

Temsilciler Meclisi'nde dün kabul edilmesinin ardından ABD Senatosu'nda da onaylanan tasarı, imzalanması için ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi içeren tasarı, toplamda 2,3 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip ve ABD tarihinin ikinci en büyük ekonomik harcama paketi olarak nitelendiriliyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle