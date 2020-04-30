New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,1 azalışla 24.346 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 2.912 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.890 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle 25 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine ulaştı.