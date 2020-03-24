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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:06,Son Güncelleme:/

New York borsası düşüşle kapandı

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New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones endeksi 600 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,1 azalışla 18.591,93 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,4 kayıpla 2.227,62 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,3 azalışla 6.860,67 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiyi desteklemek amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıklamasına rağmen aşağı yönlü seyretti.

Endekslerdeki düşüşte, Kovid-19 salgınıyla mücadele için hazırlanan ve yaklaşık 2 trilyon dolar değerinde olduğu belirtilen ekonomik teşvik paketine ilişkin Kongrede henüz bir anlaşmaya varılamaması etkili oldu.

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