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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

New York borsası düşüşle açıldı

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New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.781,43 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.829,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.555,36 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Küresel talepteki azalma nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye devam ederken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 5 azalışla 26,66 dolara düştü. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 9,6 azalarak 22,63 dolardan alıcı buldu. 

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