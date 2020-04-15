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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

New York borsası düşüşle açıldı

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New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,2 azalışla 23.600,72 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 2.780,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 8.355,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 5,4 düşüş kaydetti. 

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