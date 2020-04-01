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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 17:57,Son Güncelleme:/

New York borsası düşüşle açıldı

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New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 4 azalışla 21.227,38 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 3,7 düşüşle 2.488,12 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,1 değer kaybıyla 7.459,5 puandan işlem görmeye başladı.

Borsadaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gerçekleşen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Trump, Kovid-19 salgınına ilişkin, önümüzdeki 2 haftanın çok zor geçeceğini ve ABD vatandaşlarının zor günlere hazırlıklı olmasını istediğini ifade etmişti. 

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