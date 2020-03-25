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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

New York borsası açılışta karışık seyretti

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New York borsası açılışta karışık seyretti
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New York borsası, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varmasının ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,1 artışla 21.050,34 puandan işlem gördü.  S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.456,38 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.421,36 puandan işlem görmeye başladı.

Dow Jones endeksindeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketinde anlaşmaya varılması etkili oldu. New York borsası, salgınının ekonomik etkilerine karşı atılan adımlarla salı günü tarihi bir yükselişle kapanmıştı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 11,33 değer kazanarak 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetmişti. 

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