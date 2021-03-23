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HaberlerEkonomi HaberleriNevşehir'de 41 adet Hazine taşınmazının satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır
GeriEkonomi Nevşehir'de 41 adet Hazine taşınmazının satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır
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Ekonomi
Haber Giriş: 23.03.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Nevşehir'de 41 adet Hazine taşınmazının satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

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Nevşehir'de 41 adet Hazine taşınmazının satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

Kamu Konutları (Lojman) ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satış ve kiralama ihaleleri ile 2 adet taşınmazın 51/g maddesi uyarınca İrtifak Hakkı ihalesi Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  ihalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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