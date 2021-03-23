Nevşehir'de 41 adet Hazine taşınmazının satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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