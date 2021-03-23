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Nevşehir'de 41 adet Hazine taşınmazının satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır
Kamu Konutları (Lojman) ve taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satış ve kiralama ihaleleri ile 2 adet taşınmazın 51/g maddesi uyarınca İrtifak Hakkı ihalesi Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
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