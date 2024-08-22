Nevşehir yatırımlarla büyüyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen 11 projenin toplu açılışını yaptı. KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Nevşehir’de hayata geçirilecek projelerin de imzaları atıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda; Nevşehir’i üretimle ve istihdamla buluşturan 684 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, “32 milyar liralık yatırımın ve 10 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.” dedi.

Bakan Kacır, Nevşehir Toplu Açılış ve İmza Töreni’nde konuştu. Eşsiz kadim tarihiyle, dünyada benzeri görülmemiş güzellikteki peri bacalarıyla, yer altı şehirleriyle, tarihi kaleleriyle her köşesinde medeniyetlerin izlerini taşıyan doğa harikası Nevşehir’in, Orta Anadolu’nun kıymetli hazinesi olduğunu belirten Kacır, şunları söyledi:

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YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM



Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı’nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Son 22 yılda attığımız sağlam adımlarla, gerçekleştirdiğimiz büyük kazanımlarla, özellikle bölgemizde ve dünyada yaşanan küresel krizlere teslim olmadan asırlık başarılara imza atıyoruz. Hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle beraber; yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi küresel üretim ve teknoloji geliştirme merkezleri arasına taşıdık.

SANAYİ SEKTÖRÜ



Sanayi sektörlerinde üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik.

DÜNYA LİDERİ



Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Avrupa’da ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde lideriz, demir-çelikte ilk iki ülkeden biriyiz. Yerli ve millî elektrikli otomobilimiz Togg’u ürettik, milletimizle buluşturduk. Ülkemizin sahip olduğu eşsiz potansiyeli harekete geçirerek, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşımayı sürdüreceğiz.

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YEREL KALKINMA



Yerel Kalkınma Hamlemiz ile de Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı’nda başlattığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınmayı ülkemizin tamamına yaymaya devam edeceğiz. 81 ilimizin tamamında; yer altından yer üstüne sahip olunan zenginliği, potansiyeli, kültürel birikimi, nitelikli insan kaynağımızı, girişimcilik ve yenilikçilik potansiyelimizi şehirlerimizin kendi kimliklerine münhasır şekilde harekete geçiriyoruz.

BÜYÜYEN GÜÇLÜ ŞEHİRLER



Nevşehir’imizin de yerel kalkınma hamlemiz ile üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen güçlü şehirler için başlattığımız seferberlikten en güçlü şekilde payını alacağından şüphe duymuyorum. “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” şiarıyla; yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağladığımız imkânlarla, yerel ve bölgesel kalkınma projelerimizle Nevşehir için, Nevşehirliler için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

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YATIRIMA TEŞVİK



Son 22 yılda; ilimizi üretimle, istihdamla buluşturan 684 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 32 milyar liralık yatırımın ve 10 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. KOSGEB destek programlarımızla Nevşehir ekonomisinin lokomotifi konumundaki KOBİ’lerimize can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde parmakla sayılacak kadar az sayıda KOBİ’miz KOSGEB desteklerinden yararlanıyordu. Biz bu sayıyı 760 milyon liranın üzerinde bir destekle 8 bin 200’e çıkardık.

538 MİLYON LİRA DESTEK



Nevşehir’imize kazandırdığımız 2 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 1 Ar-Ge merkeziyle şehrimizin üretim ve teknoloji geliştirme altyapısına sınıf atlattık. TÜBİTAK destek programlarıyla 204 proje ve 319 bilim insanımıza 538 milyon lira destek sağladık, şehrimizin bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirdik. Gastronomi turizmiyle, yerel tatları ve lezzetleriyle de ünlü Nevşehir’imizin yöresel 9 lezzetini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticilerimizi hem tüketicimizi hem de kültürümüzü koruma altına aldık.

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195 PROJE



Anadolu’muzun kalbinde saklı kıymetli cevherimiz olan şehrimizin sahip olduğu potansiyeli kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz ile harekete geçiriyoruz. Ahiler Kalkınma Ajansımız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 195 projesine 500 milyon lira destek olduk.

111 PROJE



KOP Bölge Kalkınma İdaremiz ile yine kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin 111 projesi için 749 milyon lira destek verdik. Bugün de yine kalkınma ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz ile Nevşehir ekonomisine önemli katkı sunacak 11 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Orta Anadolu’nun turizm başkenti Nevşehir’imizin turizm potansiyeline gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları, renove çalışmaları, güzergâh düzenlemeleriyle katkı sağlıyoruz.

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TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS



Tarihi ve kültürel mirasımıza verdiğimiz önemle, şehrimizin kıymetli eserlerinin restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıyoruz. Şehrimizin en uğrak noktalarının altyapı çalışmalarını, çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek, bölgeyi ziyaret eden turistler için daha uygun rotalar haline getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarıyla, özellikle 18-29 yaş arası gençlerimizi iş gücüne kazandırıyoruz.

TARIM VE HAYVANCILIK



Kırsal alanlarımızda tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin ürünlerini piyasa koşullarına uyumlu hâle getirerek üretimde standardı ve sürekliliği sağlıyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin ihtiyaç duyduğu altyapı, ekipman ve teknik desteği kendilerine sunuyoruz. Şehrimizde OSB’lerimizi çevreyle uyumlu ve verimli hale getirerek, altyapılarını güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak adımları atıyoruz.