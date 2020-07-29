Nevresim beklerken bez parçası gönderildi

Ancak Kamalak’a nevresim takımı yerine paçavra niteliğinde bez parçaları gönderildi. Kamalak’ın şikâyeti üzerine, ürünün satışını yapan firmanın yetkilisi hakkında dava açıldı. Şüphelinin, yaklaşık bin kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

Soruşturmada, nevresim satışı yapan firma tespit edilerek, şirket yetkilisinin şüpheli olarak ifadesi alındı. Firma, Kamalak’ın ödediği ücreti iade etti. Ancak Kamalak şikâyetinden vazgeçmedi. Savcılık şüpheli firma yetkilisi Asim S., hakkında “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Avukat Mustafa Kamalak da “ Zararın ödenmesi dolandırıcılık fiilini ortadan kaldırmaz” diye konuştu.