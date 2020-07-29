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Ekonomi
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Nevresim beklerken bez parçası gönderildi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Nevresim beklerken bez parçası gönderildi
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Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi Avukat Zübeyde Kamalak, internetten, ünlü bir markanın nevresim takımını sipariş etti.

Ancak Kamalak’a nevresim takımı yerine paçavra niteliğinde bez parçaları gönderildi. Kamalak’ın şikâyeti üzerine, ürünün satışını yapan firmanın yetkilisi hakkında dava açıldı. Şüphelinin, yaklaşık bin kişiyi mağdur ettiği belirtildi.

Soruşturmada, nevresim satışı yapan firma tespit edilerek, şirket yetkilisinin şüpheli olarak ifadesi alındı. Firma, Kamalak’ın ödediği ücreti iade etti. Ancak Kamalak şikâyetinden vazgeçmedi. Savcılık şüpheli firma yetkilisi Asim S., hakkında “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Avukat Mustafa Kamalak da “ Zararın ödenmesi dolandırıcılık fiilini ortadan kaldırmaz” diye konuştu.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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