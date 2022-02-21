NETGSM kimin? NETGSM sahibi Adem Öcal kimdir?

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NETGSM, yıllardır verdiği sabit telefon hizmeti haricinde GSM operatörü olarak da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 200 bine yakın VoIP ve SMS abone sayısı bulunan NETGSM. Mart ayı itibarıyla mobil abone alımına başlayacak. Özellikle M2M ve IoT kullanımını hedefleyecek.

NETGSM SAHİBİ ADEM ÖCAL KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Adem Öcal NETGSM’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Adem Öcal,1962 Eğirdir Koçular Köyü doğumludur.



1979 yılında Isparta Gönen ögretmen lisesinden mezun olan Adem Öcal, 1985 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (Mühendis) bölümünü bitirmiştir.



1993 yılında Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Is İdaresinden mezun olan Öcal, 1994 Türkiye Orta Dogu Amme Idaresi Enstitüsü (TODAIE), Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlığı (Kamu Yönetimi Uzmanı) bölümleri ile de ihtisasını sürdürmüştür.

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ÇALIŞMA HAYATI

1985 PTT Elektronik Mühendisi

1989 PTT Bilgi Islem Müdürü

1991 PTT Telefon Müdürü

1994 PTT Bilgi Islem Baskan Yardımcılığı

1996 Basbakanlik Sayin Abdulkadir AKSU Danismanlik (Geçici Görevi)-(ANAP-DYP Kısa Hükümet Dönemi)

2001 15 Yillik Kamu Hizmetinden Kendi Isteği ile Ayrıldı

2007 Genel Seçimlerden Sonra AK Parti’den Çankaya Belediye Meclis Üyeligi

2008 AK Parti Siyaset Akademisi Mezunu