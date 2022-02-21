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NETGSM kimin? NETGSM sahibi Adem Öcal kimdir?

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NETGSM kimin NETGSM sahibi Adem Öcal kimdir

NETGSM, Türkiye'nin 4'üncü operatörü olarak piyasaya gireceğini duyurdu. Türk Telekom, Türkcell ve Vodafone'un ardından 4'üncü GSM operatörü olarak yerini alan NETGSM, Mart ayı itibariyle ilk müşterilerini almaya başlayacak. Peki, NETGSM kimin ve NETGSM sahibi Adem Öcal kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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NETGSM, yıllardır verdiği sabit telefon hizmeti haricinde GSM operatörü olarak da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 200 bine yakın VoIP ve SMS abone sayısı bulunan NETGSM. Mart ayı itibarıyla mobil abone alımına başlayacak. Özellikle M2M ve IoT kullanımını hedefleyecek.

NETGSM SAHİBİ ADEM ÖCAL KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olan Adem Öcal NETGSM’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Adem Öcal,1962 Eğirdir Koçular Köyü doğumludur.

1979 yılında Isparta Gönen ögretmen lisesinden mezun olan Adem Öcal, 1985 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği (Mühendis) bölümünü bitirmiştir. 

1993 yılında Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Is İdaresinden mezun olan Öcal, 1994 Türkiye Orta Dogu Amme Idaresi Enstitüsü (TODAIE), Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlığı (Kamu Yönetimi Uzmanı) bölümleri ile de ihtisasını sürdürmüştür.

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NETGSM kimin NETGSM sahibi Adem Öcal kimdir

ÇALIŞMA HAYATI

1985 PTT Elektronik Mühendisi
1989 PTT Bilgi Islem Müdürü
1991 PTT Telefon Müdürü
1994 PTT Bilgi Islem Baskan Yardımcılığı
1996 Basbakanlik Sayin Abdulkadir AKSU Danismanlik (Geçici Görevi)-(ANAP-DYP Kısa Hükümet Dönemi)
2001 15 Yillik Kamu Hizmetinden Kendi Isteği ile Ayrıldı
2007 Genel Seçimlerden Sonra AK Parti’den Çankaya Belediye Meclis Üyeligi
2008 AK Parti Siyaset Akademisi Mezunu

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