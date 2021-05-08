Net kârları 198 milyon TL oldu

Banka aktif toplamını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 30.7 milyar TL’ye ulaştırırken, net kârını ise yaklaşık 198 milyon TL’ye yükseltti. 2021 yılı mart ayı sonu itibarıyla, bankanın toplam aktiflerinin yüzde 75’ini oluşturan kredilerinin tutarı 23 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 13, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 41 artış gösterdi.

Bankanın brüt takipteki kredilerinin oranı yüzde 1’in altında kalmaya devam ederken, sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının üzerine çıkarak yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 oldu. Banka, 2021’in ilk çeyreğinde özkaynaklarını ise 3.8 milyar TL’ye çıkarttı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilir büyüme sağlanması için çalışmaya hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

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