Nestlé Türkiye’nin Yeni CEO’su Yasser Abdul Malak Oldu

Nestlé Türkiye Genel Müdürlüğü görevini iki yıldır başarıyla yürüten ve Mart 2021 itibarıyla emekliye ayrılan Ansgar Bornemann, koltuğunu Yasser Abdul Malak’a devretti. 1 Nisan 2021 itibarıyla yeni görevine başlayan Yasser Abdul Malak, Nestlé’nin İsviçre’deki merkezinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Sütlü İçecekler İş Birimi Liderliğini yürütüyordu. Küresel bakış açısı ve yönetim uzmanlığı ile görevi süresince önemli başarılara imza atan Yasser Abdul Malak, bundan böyle Nestlé Türkiye’nin yönetiminden sorumlu olacak.

Yasser Abdul Malak Hakkında

Lübnan doğumlu olan 45 yaşındaki Yasser Abdul Malak, Beyrut Lübnan Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1997 yılında Publi-Graphics Reklamcılık Grubu'nda başlayan ve yöneticilik görevlerinde bulunan Yasser Abdul Malak, Nestlé Suudi Arabistan Ticari Pazarlama Müdürü olarak 1999 yılında Nestlé bünyesine katıldı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Güney Afrika'da çeşitli ticari pozisyonlarda bulundu. 2012 yılında İran’da Nestlé Ülke Yöneticisi pozisyonunu devraldı; 2015 yılında Mısır’da Nestlé Doğu Afrika Bölgesi Genel Müdür ve CEO’luk görevini başarıyla yerine getirdi. 2018 yılında Nestlé İsviçre’de Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Sütlü İçecekler İş Birimi Lideri olarak görevlendirildi.

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