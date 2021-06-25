Nestlé Türkiye, KAGİDER ortaklığıyla geleceğin kadın liderlerini yetiştirecek

Nestlé, gençlerin yeteneğini, enerjisini ve hayallerini destekleyerek herkes için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. 2030 yılına kadar dünya çapında 10 milyon gencin ekonomik fırsatlara erişmesine yardımcı olma taahhüdü kapsamında uygulamalar geliştiren Nestlé, KAGİDER iş birliğiyle Türkiye’de bir ilke imza attı. Şirketin küresel olarak devam eden gençlere destek programı Nestlé Needs YOUth çatısı altında, Nestlé Akademi programı hayata geçirilecek. 30 yaş altı genç kadınların iş dünyasına yetkin ve donanımlı şekilde hazırlanmasını amaçlayan program, kapsamlı bir eğitim fırsatı sunuyor. Kişisel envanter analizi, mentorluk, geniş yelpazede eğitimler ve webinarlar gibi birçok farklı alt program içeriyor.

Nestlé Türkiye’den 360 Derece Eğitim Programı

Çeşitli aşamalardan oluşan programın ilk etabında genç kadınlara kendilerini ve yetkinliklerini keşfetmelerini sağlayacak kişilik envanteri uygulanacak. Envanter sonuçları analiz edildikten sonra workshoplar düzenlenerek öğrencilerin yatkın oldukları alanlar belirlenecek. Programın ikinci etabında 10 genç kadın, Nestlé Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan 10 kadın yöneticisiyle eşleşerek mentorluk sürecine dahil olacak. Kadın liderler, kariyer yolculuklarını, deneyimlerini ve hikâyelerini gençlerle paylaşarak, gençlerin geleceklerini planlama süreçlerinde onlara destek olacak. Mentorluk süreci boyunca genç kadınlar sunum teknikleri, koçluk, duygusal zekâ, temel seviyede finans, pazarlama gibi eğitimlerle desteklenerek iş başvuru sürecine hazır hale gelecek. 6 aylık programın son etabında öğrenciler CV oluşturma ve mülakat hazırlığı gibi final eğitimler alarak Akademi’den mezun olacak.

Gençler için KAGİDER ile Kapsamlı ve Sürdürülebilir İş Birliği

KAGİDER iş birliğinde hayata geçirilen projenin, bugüne kadar tasarlanan en kapsamlı eğitim programı olduğunun altını çizen Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İlkay Kayganacı, Nestlé Akademi hakkında şunları söyledi: “Nestlé olarak, gençlerin istihdamına destek olmak ve gençleri eğitim hayatından sonra layıkıyla iş dünyasına kazandırmak için birçok özel program tasarlıyoruz. Kariyer yolculuklarında gençlerin yanlarında olmayı sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu sorumluluk bilinci ile Nestlé Akademi programımızı tasarladık. Programa öncelikle genç arkadaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını tespit ederek başladık. Öğrencilerin mezuniyetinden, iş başvuru sürecine kadar ihtiyaçları olabilecek her noktada onlara destek olacak özel bir program geliştirdik. Nestlé Akademi’de, kapsamlı eğitimleri barındıran ve sürdürülebilir boyutta tasarlanan ilk iş birliği projemiz. 6 ay sürecek programın sonunda tüm genç kadınlarımızın iş hayatına donanımlı bir şekilde başlangıç yaparak, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla yürümelerine destek olmak en büyük hedefimiz. Başta KAGİDER yönetimi olmak üzere, bu projeye emeğini ve bilgisini aktaran herkese çok teşekkür ediyorum.”

“Genç Kadınlarda Farkındalık Sağlayacağımıza İnanıyoruz”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise şunları söyledi: “Nestlé ile hayata geçirdiğimiz proje sadece bir mentorluk programı değil. Projede yer alan 10 genç kadın hem Nestlé’nin üst düzey yöneticilerinden 6 ay boyunca mentorluk alacak hem de kişilik envanteri gibi işe alımlarda firmaların kullandığı süreçleri deneyimleyecekler. 6 ay sonunda ise kendilerini daha doğru ifade edebilecek, beklentilerini doğru tespit edebilip doğru kariyer planlamasında bulunabilecekler. Kadınlar pek çok zorlukla karşılaşıyorlar, ancak hayatlarını iyileştirecek tek bir destek, tek bir olumlu adım bile hayatlarını bambaşka bir yöne götürmeye yetebiliyor, yeni kapılar açıyor. Nestlé Akademi, seçilen 10 genç kadın başta olmak üzere KAGİDER bünyesinde yer alan tüm kadınlar için açılacak yeni bir kapı olacak. İş birliği ve süreç içindeki destekleri için Nestlé’ye ve proje için emek harcayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

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