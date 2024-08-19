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Neova’dan 609 milyon TL kâr

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#Neova Sigorta#Kâr#Neslihan Neciboğlu
Neova’dan 609 milyon TL kâr
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

Neova Sigorta, 2024 ilk yarı yıl sonuna dair finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

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Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, aktif büyüklüğün yüzde 41.8 artırarak 21 milyar TL’ye ulaştığını, ödenmiş sermayenin 2024 yılı ilk çeyreğinde 900 milyon TL’den 1.4 milyar TL’ye yükseldiğini belirterek, yılın ilk yarısında hayat dışı sigorta sektörünün prim üretimi bazında yüzde 81 büyürken, Neova’nın yüzde 102 oranında artış yakaladığını söyledi. Neciboğlu, “Şirketin 2024 ikinci çeyrek dönem net karı ise yaklaşık 609 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm kanallarımızın desteğiyle yılın ilk yarısında prim üretimimiz 9.4 milyar TL’ye ulaştı. . Kasko ürünümüzde prim üretimimizi 1.6 milyar TL’ye ulaştırarak bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 büyüdük, pazar payımızı yüzde 3.13’e yükselttik.”

 

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#Neova Sigorta#Kâr#Neslihan Neciboğlu

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