Neo Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Neo Ne Demek? Kripto Para Neo Coin Nasıl Alınır?

Ethereum'un bir rakibi olarak kabul edilen NEO, Binance'in Launchpool platformunda sadece son zamanlarda NEO tabanlı protokolleri tanıtmasıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Neo Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Neo, üzerinde herkesin işlem yapabileceği ve merkezi olmayan ürünler ve hizmetler oluşturabileceği bir platform görevi görmeyi amaçlayan bir yazılım ağıdır. Neo, diğerlerinin yanı sıra merkezi olmayan borsalar, tahmin pazarları ve sosyal ağlar için merkezi olmayan uygulamalar (dapps) yazma yeteneği gibi daha popüler muadili ile birçok benzer özelliği paylaşması nedeniyle bazen " Çin'in Ethereum'u " olarak anılır.

Ayrıca Neo ağı, kullanıcılarına merkezi olmayan bir dosya depolama sistemi, bir kimlik sistemi ve harici bilgileri ( fiyat verileri gibi ) beslemek için bir oracle sistemi dahil olmak üzere bir dizi başka özellik de sunar. Neo, yazılımını çalıştıran bilgisayarlar için fikir birliği mekanizması olarak Delegated Byzantine Fault Tolerant (dBFT) adlı benzersiz bir yönetim sistemi kullanır.

Blok zincirindeki operasyonları yürütmenin merkezinde, protokol değişikliklerinde oylama için NEO ve ağdaki hesaplama için ödeme yapmak için kullanılan GAS olmak üzere iki yerel kripto para birimi vardır.

Neo Nasıl Çalışır?

Neo'nun platformu, geliştiricilerin yazılımlarını akıllı sözleşmeler (NeoContracts olarak bilinir) yürütmek ve gerçek dünya ürünlerini ve hizmetlerini kopyalamak için yeni programlar (dapps) tasarlamak için kullanmalarına olanak tanır.

NeoContracts, geliştiricilerin yeni bir dil öğrenmek yerine çeşitli popüler mevcut dilleri (C # ve Java gibi) kullanarak uygulamalar oluşturabilmeleri açısından diğer akıllı sözleşme tabanlı protokollerden farklıdır. Bu nedenle, NeoContract'in çeşitli programlama dillerinde çalışma yeteneği, dapp'ler oluşturmak veya mevcut olanları desteklemek isteyen daha büyük bir geliştirici havuzu için çekici olabilir.

Delege Edilmiş Bizans Hata Toleranslı

Blok zincirini güvence altına almak ve dağıtılmış bilgisayar ağını senkronize halde tutmak için Neo, delege edilmiş Bizans Hata Tolerantı (dBFT) adı verilen bir fikir birliği mekanizması yöntemi kullanıyor. dBFT, yetkilendirilmiş hisseye (DPoS) benzer şekilde çalışır ve yazılımı çalıştıran hangi bilgisayarların Neo blok zincirinde bir sonraki bloğu oluşturabileceğini belirlemek için gerçek zamanlı bir oylama sisteminden yararlanır. Bu, NEO'nun sahibi olan herkesin ağın işletilmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Kripto Para Neo Coin Nasıl Alınır?

NEO satın almanın ilk adımı, NEO ve GAS depolayan bir dijital cüzdan açmaktır. NEO coin için dijital açmak karmaşık bir süreç değildir. Bunun için;

Resmi NEO cüzdanı,

Binance,

Ledger Nano S,

NEO Tracker - NEO'dan,

NEON Cüzdan kullanabilirsiniz.

Borsaya bağlı olarak, NEO'yu itibari parayla veya Bitcoin, Ethereum veya USDT gibi diğer kripto para birimleriyle satın alabilirsiniz.

İtibari parayla NEO alımını destekleyen borsa sayısı zamanla arttı. Bu tür platformlar, Binance, Bitfinex, Changelly ve Crypto.com'u içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bununla birlikte, borsalarda fiat parayla satın almak için platform doğrulama gereksinimlerini tamamlamanız gerekeceğini belirtmekte fayda vardır.

Kriptolarla NEO coin satın almak isterken, alıcılar desteklenen bir borsadan BTC, ETH veya USDT satın alabilir ve ardından NEO'yu destekleyen bir borsaya aktarabilir. Bitcoin, Ethereum veya USDT satın almak, kredi kartı ve banka havalesi dahil olmak üzere;

Binance

Bitfinex

Coinbase

Changelly

Crypto.com

Kripto paranızı satın aldıktan sonra, NEO satın almak için cüzdandan cüzdana transfer yapabilirsiniz. Mevcut Bitcoin, Ethereum veya USDT sahipleri basitçe cüzdandan cüzdana transfer yapabilir ve ardından NEO satın alabilir.

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