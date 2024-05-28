Nemrut’a ziyaretçi akını

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1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kapsamına alınan ilk kültürel miras alanı olan Nemrut Dağı’nda, bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile başlayan ziyaretçi yoğunluğu artarak devam ediyor. Nemrut Dağı, dev tanrı heykellerinin mistik atmosferinde gündoğumu ve günbatımında eşsiz manzarası ile misafirlerini büyülüyor.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ‘Kommagene Destinasyonu’ olarak adlandırdıkları turizm yolu kapsamında ziyaretçilerin tarihi bir yolculuk yaptığını ifade ederek, “Adıyaman ziyaretçilerine, dünyada eşine rastlanmayan özellikte doğal, arkeolojik, kültürel ve tarihi bir zenginlik sunuyor. Kommagene destinasyonumuzda rotanın son durağı olan Nemrut Dağı, ülkemizin kültür turizmi konusunda öne çıkan en önemli zenginliklerinden. Bu yıl artarak devam eden ziyaretçi yoğunluğu, Adıyaman’da turizm ekosisteminin güçlendirilmesi konusunda çok güçlü bir potansiyelin bulunduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kommagene Destinasyonu içerisinde önemli bir rolü bulunan Anadolu’nun en görkemli kalelerinden Eski Kahta Kalesi’nin restorasyonu tamamlandı” diye konuştu.