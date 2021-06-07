Nem Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Xem Ne Demek? Kripto Para Nem Coin Nasıl Alınır?

NEM coin blockhain teknolojisi ile korunan bir kripto paradır. Dünya'da ki en güvenilir kripto paralar arasındadır. Hacmi de diğer kripto paralara göre yüksektir.

NEM Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

New Economy Movement olarak bilinen kısaltılmışı kısaca NEM olarak bilinen bir kripto paradır. NEM coin blockhain ile birlikte korunmaktadır. Bitcoin ile birlikte entegreli olarak çalışmaktadır. NEM Jeff McDonald ve Leon Yeoh olarak kullanılmaktadır. NEM bir vakfın coinidir. Dünya'da ki en güvenilir kripto paralar arasında NEM yer almaktadır. NEM kendine has olan özellikleri bulunur. Bu kripto paranın kısaltılmış şekli ise XEM olarak bilinmektedir.

Kripto para ile uğraşanlar bu coini XEM coin olarak da adlandırmaktadırlar. İlk kez NEM coin 2018 yılında NEM Foundation adlı şirket tarafından kurulmuştur. NEM coin büyük olan iki şirket tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda bu şirketler tarafından arzı oluşturulmakta ve gerekli yakma işlemleri de bu şirketler tarafından yapılmaktadır.

NEM coin coin şirketleri tarafından da diğer coinler tarafından farklı olarak görülmektedir. NEM blockhain ağında güvenli bir şekilde yatmaktadır. Dolayısıyla uluslararası para gönderimlerinde bu coin daha çok tercih edilmektedir. Uluslararası alanda para gönderirken NEM coin dünyanın en güvenli kripto ağını oluşturuyor. Bundan dolayı NEM coin genel anahtar imza sistemi ile özel olarak tüm bilgileri korunmaktadır.

XEM Ne Demek?

XEM NEM coinin kısaltılmış halidir. XEM coin olarak da kripto para yatırımcıları tarafından bilinmektedir.

Kripto Para NEM Coin Nasıl Alınır?

Ülkemizde kripto para almak çok kolaydır. Bunun için kripto para alışverişi sağlayan siteler yer almaktadır. Bu sitelere üye olduktan sonra kripto paranızı gönül rahatlığı ile satın alabilirsiniz. Öncelikle bu sitelerde bir kimlik oluşturmanız gerekiyor. Kimlik oluşturduktan sonra sizden doğrulama onayı alacaktır.

Doğrulama onayı ve kimlik bilgilerinizi doğru bir şekilde verdikten sonra artık hesabınız hazırdır. Bu hesabınıza istediğiniz yerden doğrudan yatırım yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz yatırımları da yine çekme şansınız bulunuyor. Bunun için ise hesabınız ile para aktarmış olmanız gerekmektedir.

NEM coin almak için havale ya da diğer yatırım seçeneklerini düşünebilirsiniz. Doğrudan ücretsiz bir şekilde para transferi yapan uygulamayı tercih ederek hesabınıza bir miktar para aktarmış olmanız gerekiyor. Daha sonra aktarmış olduğunuz paralar ile NEM coin yani XEM coin alabilirsiniz. Bunun için piyasa sekmesine gelerek alacak olduğunuz kripto paralardan NEM coini seçin. Ardından seçtikten sonra satın al butonuna tıklayın. Sol tarafta alış ve satışları canlı canlı izleyebilirsiniz.

Alış yaparken piyasa sekmesine tıklayın. Piyasa sekmesinde yer alan yere gelerek buradan tutar yerine ne kadarlık Kripto para almanız gerektiğini yazın. Piyasa yerinin hemen altında bulunan yere de kaç tane NEM coin almanız gerektiğini yazın. Ardından satın al butonuna tıkladıktan sonra artık NEM coin hesabınıza gelecektir. NEM coin ile bu şekilde yatırımlarınızı yapmış olabilirsiniz.

NEM coin piyasa değerini de yine bu sekmeden takip edebilirsiniz. Hesaplarım kısmına gelerek NEM coinin güncel piyasa değerini canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

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