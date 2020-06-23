Neilsen Türkiye'de atama

Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya’dan Sorumlu Perakende Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak Onur Yüksel’i atamaktan mutluluk duyduğunu iletti. Aynı zamanda Nielsen Global Perakende Yönetim Kurulu üyesi olan Şekerel Erdoğan; perakendeci, üretici ve alışverişçi ekseninde kazan kazan felsefesi çerçevesinde büyük bir tutku ile çalıştıklarını vurguladı. Özellikle COVID-19 pandemisinin etkilerini sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ve hatta dünyada haftalık şekilde detaylı analiz edip Çin’den Kore’ye, İtalya’dan Almanya’ya, Amerika’dan Avustralya'ya uzanan bakış açısıyla COVID-19 ve COVID-19 sonrası dönemi için iç görüler ve öngörüler sağlayarak sektöre rehberlik etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Onur Yüksel, Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü olarak atanmadan önce Nielsen Dubai merkez olmak üzere Afrika ve Orta Doğu pazarlarında Nielsen Perakendeci Hizmetleri bölümüne liderlik etti. Bu sorumluluğu çerçevesinde perakendecilerin, piyasa koşullarına en iyi şekilde nasıl adapte olabilecekleri konusunda rehberlik gerçekleştirdi. Perakende sektöründe uzun yıllardır çalışmakta olan Onur Yüksel, hem perakende hem de IT ve teknoloji deneyimine sahip bulunuyor. Yüksel, Nielsen Dubai ofisinde çalışmaya başlamadan önce de Nielsen Türkiye Operasyon ve Perakende Hizmetleri departmanlarında değişik görevlerde bulundu.

Onur Yüksel; yaratıcı düşünmeye, inisiyatife, takım çalışmasına, bağlılığa ve performansa değer veren bir lider olarak dikkat çekiyor. Perakendecilik sektöründe uzman; ürün seçimi, çeşitliliği ve özel etiket stratejileri, müşteri sadakati ve perakende analitiği alanlarında tecrübeye sahip, öngörü konusunda deneyimli bir danışman olarak kabul edilmekte olan Yüksel, 2020 yılının Haziran ayı itibarıyla Nielsen Türkiye Perakendeci Hizmetleri Direktörü olarak atandı.

Bu görevi çerçevesinde Onur Yüksel’in engin tecrübesiyle Türkiye’deki perakendecilere Nielsen uzmanlığıyla güçlü bir destek vereceğine inandığı vurgulayan Didem Şekerel Erdoğan, bu görevi daha önce yürütmekte olan İlker Unutkan’ı da Nielsen Almanya ofisine Perakende Analitiği İş Geliştirme Direktörü olarak transfer etmiş olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.