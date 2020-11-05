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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Negatif faiz oranları BoE gündeminde

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Negatif faiz oranları BoE gündeminde
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The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE), faiz oranlarını negatif düzeylere çekme konusunu gündemine aldı.

BoE faiz kararını bugün açıklayacak.

Habere göre, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2 Aralık’ta sona erecek Covid-19 pandemisine bağlı genel kısıtlamalar sürecinde hükümet, özellikle ülke genelinde iş dünyası için hazırlanan desteklerin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Buna göre hükümet, yeni önlemlerden etkilenecek olan çalışanların ücretlerinin karşılanacak bölümünü, daha önce açıklanan yüzde 67’den yüzde 80’e yükseltecek.

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