Negatif faiz oranları BoE gündeminde

BoE faiz kararını bugün açıklayacak.

Habere göre, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, 2 Aralık’ta sona erecek Covid-19 pandemisine bağlı genel kısıtlamalar sürecinde hükümet, özellikle ülke genelinde iş dünyası için hazırlanan desteklerin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

Buna göre hükümet, yeni önlemlerden etkilenecek olan çalışanların ücretlerinin karşılanacak bölümünü, daha önce açıklanan yüzde 67’den yüzde 80’e yükseltecek.