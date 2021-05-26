Nefes kredisinde sona gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3’ü aşacağını ifade eden Elvan, kripto varlıkların nasıl vergilendirileceği ve alım satım süreçleriyle ilgili kurallar konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı. Elvan, Nefes Kredisi için de çalışmalar da sona gelindiğini söyledi.

ETKİLERİ RADARIMIZDA

Bloomberg’e konuşan Bakan Elvan, “Dengeli bir ekonomik büyüme ve finansal istikrar açısından cari işlemler dengesi üzerindeki riskleri yakından takip ediyoruz. Aşılama faaliyetlerinin özellikle haziran ayından itibaren hız kazanacağını düşünüyoruz. Böylece turizmde bir canlanma bekliyoruz. Aslında sadece turizm değil, emtia fiyatları, kredi genişlemesi ve tedarik zincirlerindeki olası aksamaların etkileri de sürekli olarak radarımızda. Bununla birlikte tabii fırsatların da farkındayız. Dönemsel gelişmelere baktığımızda ihracat pazarlarımızda ciddi bir toparlanma var. Altın ithalatımız azalıyor, bizim en önemli ticari partnerimiz AB ve buradaki büyüme gerçekleşmeleri bizim için son derece önemli. Bu açıdan baktığımızda da ihracatımızda ciddi bir canlanma bekliyoruz. İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz” diye konuştu.

TEKNİK DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, detayların bu hafta açıklanacağına işaret eden Elvan, “Nefes kredisinin detaylarını çalışıyoruz. Salgından etkilenen tüccarlarımız, sanayicilerimiz ve şirketlerimiz bu kredilerden faydalanacak. Burada biz paranın nereye gittiğini bilmek istiyoruz ve amaç dışı kullanımların da önüne geçmek istiyoruz. Kullandırılacak kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak. Alınan kredinin doğrudan firmanın ihtiyaçları için kullanılmasını temin edecek bir takım düzenlemelerimiz olacak. Çarşamba gününe kadar teknik detayların netleşmesini planlıyoruz. Faiz ve geri ödeme koşullarını bu hafta açıklayacağız” şeklinde konuştu.

MİLLİ GELİRİN YÜZDE 3’Ü

Pandemi sürecinin merkezi yönetim bütçesine bugüne kadar getirdiği yükün yaklaşık 79 milyar TL olduğunu, bu rakamın yıl sonunda 109 milyar TL’ye ulaşabileceğini belirten Lütfi Elvan, “Merkezi Yönetim Bütçesi, İşsizlik Sigortası ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destek Fonu’ndan toplam 136 milyar TL harcadık. Yıl sonuna kadar da bu tutar 182.7 milyar TL’ye ulaşmış olacak. Bahsettiğim bu tutarın milli gelirin yüzde 3’ünü aşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Elvan, 315 milyar TL’ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin yüzde 6’sına ulaştığını söyledi.

‘VATANDAŞ YÖNETEMEYECEĞİ RİSKİ ALMAMALI’

Bakanlıkları koordinasyonunda kripto paralarla ilgli bir çalışma grubu oluşturduklarını belirten Lütfi Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ihracı ve dağıtılması, platformların uyması gereken esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor. Vatandaşlarımız da, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı.”

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