Nebati: Turizm hedeflerimizi tutturduk

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın sonrası ortaya çıkan küresel zorluklar ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 2022 yılında turizm hedeflerimizi tutturduk. 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 71,1 artışla ülkemizi toplam 51,4 milyon kişi ziyaret etmiş ve bu kapsamda 46,3 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Türkiye’nin turizm potansiyelini 2022 yılında daha ileriye taşıyarak turizm gelirlerimizin turizmin altın yılı olan 2019 yılındaki 38,9 milyar doları aşmasını sağladık. Turizmde elde ettiğimiz takdire şayan bu başarıyla birlikte, turizm sektörümüzde yepyeni bir dönem başlamış, ülkemiz adeta turizmin süper ligdeki yeni konumunu güçlendirmiştir. Ülkemizin turizmde bir marka haline gelmesi için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da gastronomi, doğa, sağlık ve kültür gibi birçok alanda turizmin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. 2023 yılı hedefimizi de artırarak, 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı kapsamında 2028 yılı hedefimiz ise 90 milyon turist, 100 milyar dolar gelirdir" ifadelerini kullandı.