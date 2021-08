Nebati: Dünyada enflasyon sıkıntısı var

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Van İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"na katılan Nebati, Van'ın birçok yerinde sel yaşandığını, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılarının hemen bölgeye geldiğini söyledi.



Bu tür afetlerde çok hızlı hareket ettiklerini, selin hemen ardından vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarının bölgeye giderek hem insanlara destek verdiğini hem de zararların giderilmesi çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Nebati, 2011 Van depreminde de kısa sürede binlerce konut inşa ettiklerini, vatandaşların yaralarının sarılması için gereken tüm çalışmaların yapıldığını anımsattı.



Şimdi de dünyada olduğu gibi Türkiye'de bir yangın felaketiyle karşı karşıya olduklarını belirten Nebati, "Her tarafta yangın var. Yanı başımızdaki Yunanistan'da, İspanya'da, uzaklardaki Amerika'da, Kanada'da yangınlar var. Bundan olsa gerek dünyada 2000 yılında orman varlığı yüzde 31,2 iken bugün maalesef 30,7'ye düşmüş durumda. Ama gelin Türkiye'ye, bugünlerde biliyorsunuz çığırtkanlar almış başını gidiyor. Türkiye'de 2000 yılında orman varlığımız 20,8 milyon hektar iken, bugün itibarıyla 22,7 milyon hektara ulaşmıştır. Ağaç sayımız iktidara geldiğimiz günden bu yana 5.4 milyar adet artmış durumda. Bu ülkede orman varlığımız, ağaç sayımız artmıştır. Bunun bir türevi, bal üretiminde de dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya gelmişiz. Bal ormanları oluşturarak yaptık bunları. Van'a baktığımızda 2003-2019 yılları arasında 132 bin dekar alan ormanlaştırılmıştır, 5,1 milyon ağaç dikilmiş." diye konuştu.



"20 UÇAK, 51 HELİKOPTER VE İHA'LARLA YANGINI SÖNDÜRMEYE GAYRET EDİYORUZ"



Ülkede birilerinin orman yangınları konusunda kendilerini aciz göstermeye gayret ettiğini vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:



"Dünyada bir felaket yaşandığında herkes kol kola girer. Komşunuzun evi yanarken bunu oturup keyifle izlemezsiniz. Gider yardımcı olmaya çalışırsınız. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir anlayış türedi. Şu anda 10 bin 500 yangın işçisi, 2 binden fazla yer müdahale aracı, 6 idari helikopter, 27 yangın söndürme helikopteri, 3 adet 10 tonluk amfibik uçak ve İHA'larımızla söndürme faaliyetleri yapıyoruz. Su ikmal araçlarımız 2000 yılında sıfır iken 2021'de 2081'e çıkmış. İlk müdahale aracımız sıfır iken 2270'e çıkmış. Şu anda mücadele eden 20 uçak, 51 helikopter ve İHA'larla yangını söndürmeye gayret ediyoruz. 187 bölgede çıkan yangınların 172'sini müdahale ederek kontrol altına almışız. Ama bakıyorsunuz 'Help Turkey" diye bir etiketle Türkiye'nin içindekiler ve dışındakiler bu faaliyetlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Twitter'de trend topic olan bu etiket 11 saat sonra ancak spam olarak görülüp kaldırılıyor. Bir hesaptan saniyede birkaç tane twitt atılıyor. Toplam 14 bin sahte hesap üzerinden milyona ulaşan bir trend yakalanıyor. Sonra da kalkıp Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Dünyanın her yerinde yangınlar varken bu tür yangınlara karşı herhangi bir çalışma yokken, orada çalışan, alın terini döken, yangına müdahale eden, canlarını kaybeden insanlara saygı duymaksızın, elinden gelen her türlü gayreti görmezlikten gelenlerle ve en önemlisi ülkede aklı başında zannettiğimiz sanatçı, siyasetçi gibi bir takım kisveler altındaki insanlar bu ülkeye zarar veriyor. Kimsenin hakkı yok bunu yapmaya. Dün nasıl afetlerde bakan yardımcılarımız, valilerimiz, iş insanlarımız, siyasetçilerimiz oradaysa bugün de her yerdeyiz. Ne olursunuz bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın. Siyaset yapmak, muhalefet yapmak başka bir şey. Ama ülkenin birlik beraberliğini, mücadelesini adeta ateş ederek yok etmeye gayret etmek sadece bize değil hepimize zarar verir."



"BİRİLERİNİN OYUNLARINA ALET OLMAYACAĞIZ"



Dünyanın birçok yerinde çıkan ve günlerce söndürülemeyen yangınlardan örnekler veren Nebati, "Gidin o ülkelerin sosyal medyalarını bakın, duymazsınız böyle bir şey. Biz Müslüman bir ülkenin Müslüman evlatları olarak ağaca, bitkiye, canlıya nasıl değer verdiğimizi kendimiz daha iyi biliriz. Birilerinin oyunlarına alet olmayacağız. Yanan yerler tekrar ağaçlandırılacak. Gelibolu tarihi alanında 1980 yılından bu yana hemen hemen her yıl olmak üzere meydana gelen 125 yangında zarar gören 8 bin 793 hektar alanın tamamı ağaçlandırıldı. Yanan yerlere otel yapılacakmış gibi mesnetsiz iddialarla ülkeye birbirine düşürmeye adeta gayret edenlere bu bir kapak örnektir. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza herkes yardım ediyor. Biz de 50 milyon lira ödenek gönderdik." ifadelerini kullandı.



"İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20'LER CİVARINDA BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞECEK"



Geçen yıl mart ayında salgının başlamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı kararlarla hızlı bir şekilde ülke ekonomisini rahatlatacak, çalışanı işini kaybetme korkusundan arındıracak ve geleceğe yönelik umudunu yitirmeyecek bir takım tedbirleri hayata koyduklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"O dönemde 'Türkiye ekonomisi ciddi şekilde küçülmeyle 2020 yılını bitirecek' diyenler zaman içinde alınan tedbirlerin işe yaradığını gördükçe önce negatif oranları küçülttü, son dönemde de sıfıra getirdi. Ama biz daha mart ayında aldığımız kararlarla merak etmeyin Türkiye gerek mevzuattaki değişiklikleriyle gerek ekonomi yönetiminin aldığı hızlı kararlarla ve talep edilen ne varsa hemen hızlı şekilde uygulamaya dönüşmesiyle Türkiye büyüyecek dedik. Çok şükür 1,8 büyümeyle geçen yılı kapadık. 2020 yılında küresel ticaret hacmi yüzde 3,2, küresel doğrudan yapancı yatırımcı girişleri yüzde 35 daraldı bütün dünyada. Türkiye, Çin ile birlikte pozitif büyüdü. Bu yılın başında Türkiye ekonomisinin çok küçük büyüme öngörüleriyle başladı uluslararası kuruluşlar. İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük. G20 ülkeleri 3,4 küçüldü. ABD 0,4 büyüdü, Türkiye yüzde 7 ilk çeyrekte. İkinci çeyrekte öncü göstergeler bize müjdeyi veriyor. Yüzde 20'ler civarında bir büyüme gerçekleşecek ve yılın sonunda hedeflerimizin de ötesinde bir büyüme gerçekleşeceğine dair kanaatimiz çok yüksek."



"ENFLASYONDAN HEPİMİZ RAHATSIZIZ"



Geçen yıl karşılıksız çek oranının yüzde 1,4 olduğunu, açılan şirket sayısının yüzde 20, kapanan şirket sayısının da yüzde 13 arttığı bilgisini veren Nebati, şöyle konuştu:



"Ama 85 binden 103 bine çıktı açılan şirket sayısı, 14 binden 16 bine çıktı kapanan şirket sayısı. Bu yılın ilk yarısında da geçen yıla göre açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısından fazla. Endekslere baktığımızda sanayi üretim endeksi 2021 nisan ayı hariç son bir yıldır sürekli artıyor. Mayıs ayında beklentilerin de üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 40,7'lik bir artış oldu. Kapasite kullanım oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 arttı, temmuz ayında haziran ayına göre artarak yüzde 76,4'e geldi. İmalat sanayi PMI endeksi temmuz ayındaki 54 değeriyle son 6 ayın en yüksek değerine ulaştı. Yurtiçi beyaz eşya satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 4,6 milyon adet oldu. Yurt içi otomobil satışları, yılın ilk 7 ayında yüzde 27 arttı. Ekonomik güven endeksi de son 38 ayın en yüksek değeri olan 100,1'e çıktı. İhracatımız da 200 milyar doları aştı. Rezervler, uzun süre tartışıldı. 84 milyar dolardı 15 Mayıs'ta. An itibarıyla 104,4 milyara ulaşmış durumda ve trend sürekli artışta. Enflasyon oranlarından, enflasyonun kendisinden hepimiz rahatsızız. Ama bir gerçeği göz ardı etmeyelim. Dünyada tedarikle, üretimle ilgili sorunlar var. Emtia fiyatları almış başını gidiyorken dünyada, Türkiye'yi ayrı tutmanın hiçbir karşılığı yoktur. Dünyada enflasyonla ilgili bir sıkıntı var. Biz bünye olarak enflasyonu tanıyoruz. Nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız."



Ağustos ayından itibaren enflasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tahminlerine uygun bir şekilde yıl sonunda yüzde 15 civarında kapatacaklarını anlatan Nebati, alacakları tedbirlerle 2022 yılında da enflasyonla mücadelenin devam edeceğini söyledi.



Bunun için Fiyat İstikrar Komitesinin kurulduğunu, Ekonomik Koordinasyon Kurulunun bunu takip ettiğini aktaran Nebati, şunları kaydetti:



"Enflasyonla mücadelede de gerek işletmelerimizden gerekse kamudan aynı özveriyi bekliyoruz. Geçen yıldan bu yıla kadar önemli destekler verdik. Bunun için özellikle konaklama, yeme içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde KDV indirimini eylül sonuna kadar uzattık. 675 milyar liralık Kovid-19 desteğimizi bütçeden ve çeşitli fonlardan sunan 151 milyar liralık doğrudan destek. Bu yıl sonunda 195 milyar lira olacak. Milli gelirin yüzde 3 buçuğu demek. Aynı şekilde istihdamla ilgili desteklerimizi devam ettiriyoruz. Tüm SGK primleri vergilerini 12 ay boyunca devletimizce karşılanacak her alınan bir işçi için. 75 liralık asgari ücret desteği yasalaştırdık. 2021 bir yılında da devam ettiriyoruz. İşsizliği azaltma yönünde aldığımız tedbirleri tek tek uygular hale getiriyoruz. Ekonomi Reform Paketini Sayın Cumhurbaşkanımız sunmuştu. Tamamlama süresi haziran ayı olan 35 eylemin 31'ini çok şükür bitirmiş durumdayız. Kalan 2'sinin teknik çalışmaları devam ediyor. Eylemlerde tek hazine hesabı, tasarruf genelgesi, KGF kredilerinde 5 ve 6'ncı bölge önceliği ki Van'ı çok ilgilendiriyor. Soğuk hava ünitesi destek mekanizması öne çıkıyor."



"270 MİLYON DOZ AŞIYLA İLGİLİ SÖZLEŞMELERİMİZ, ANLAŞMALARIMIZ YAPILMIŞ DURUMDA"



İş dünyasına son yapılandırma kanunundan mutlaka faydalanmaları çağrısında bulunan Nebati, "Ve aşılama. Van çok geri. Şimdi bir tarafta biz İran'dan ve yurt dışından diğer ülkelerden turistleri bekliyorken öbür taraftan Van'daki gençlerimizin özellikle de hizmet sektöründe çalışanların anne babalarını da belki büyüklerini de evdeki yaşlılarını da göz ardı ederek aşılama yapmamalarını doğru bulmuyoruz. Lütfen herkes aşısını yapsın. " ifadelerini kullandı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ise ekonomik hayatın bir an önce normale dönmesi için herkesin aşı olması gerektiğini ifade ederek, "Aşı oranımız maalesef istediğimiz düzeyde değil. Pandemi süresince yaklaşık 1,5 yılda Türkiye'nin en iyi illeri arasında olduk. Van halkı tedbirlere riayet etti. Bunun için teşekkür ediyorum fakat sıra aşıya gelince biraz geride kaldık. Şu an vaka itibariyle de en kötü illerden biriyiz." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Van'ın medeniyetlere başkentlik yapmış, ilim, irfan kenti olduğunu ifade etti.



Programa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş insanları katıldı.

