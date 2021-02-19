NatWest 3,2 milyar sterlinlik kredinin takibe düşmesini bekliyor

Bankacılık grubundan yapılan açıklamada, 2020 yılında 351 milyon zarar yazıldığı, toplamda verilen kredilerden takibe düşebileceği düşünülen krediler için ise 3,2 milyar sterlinin ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada grubun İrlanda’daki kolu Ulster Bank’ın ise kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Natwest Üst Yöneticisi Alison Rose ise “Detaylı değerlendirmeler sonucunda kaydedilen ilerlemeye rağmen, Ulster Bank'ın hissedarlarımız için sürdürülebilir uzun vadeli getiri sağlayamayacağı netleşti.” yorumunu yaptı.