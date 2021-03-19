Naturelgaz halka arz ne zaman ve oransal mı yapılacak?

Naturelgaz halka arz için girişimlerini gerçekleştirdi. SPK tarafından onaylanan halka arz sürecinde ek satışla birlikte %16.97 hissenin halka arz başvurusu onaylandı. Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak. Dağıtımın oransal olması bekleniyor.

NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Naturelgaz halka arz tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak arzın Nisan ayına sarkması bekleniyor.

NATURELGAZ YATIRIMLARI NELERDİR?

Naturelgaz'ın yatırımları şu şekilde;

"Taşımalı doğal gaz sektörünün lideri Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunmaktadır. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir."

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